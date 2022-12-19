Риэлторы ХМАО прогнозируют рост спроса на большие квартиры в 2023 году

20 декабря 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Риэлторы ожидают повышение спроса на квартиры с большой площадью Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2023 году в ХМАО на фоне расширения программы семейной ипотеки может вырасти спрос на многокомнатные квартиры большей площади. Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал URA.RU рассказал, что это связано с возможностью брать ипотеку с господдержкой, и дал прогноз о развитии рынка недвижимости в новом году. «На фоне расширения семейной ипотеки мы не исключаем рост спроса на квартиры большей площади, поскольку из-за расширения программы семьи с детьми не только получили возможность брать более дешевые кредиты на покупку жилья, но и рефинансировать ранее одобренные, в том числе и ипотеку с господдержкой. Часть таких семей уже сейчас стали интересоваться перспективами рефинансирования и делать предварительные заявки на расчеты», — уточнил Иванов. При этом, покупатели, планирующие использовать материнский капитал при покупке жилья, заняли выжидательные позиции на фоне новостей о планируемой индексации в феврале. По словам аналитика, январь и февраль традиционно будут месяцами сдержанного спроса, к сезонному снижению добавится еще и фактор изменения условий ипотеки с господдержкой. «Несмотря на то, что процентная ставка вырастет всего на 1%, сыграет роль сугубо психологический фактор, и рынку нужно будет время для адаптации под новые условия кредитования. Вдобавок, из-за того, что многие потенциальные покупатели ускорили решение о покупке на фоне риска роста ставок, сыграет роль и опережающий спрос, реализованный сейчас», — добавил Иванов. Риэлторы не прогнозируют резкой спад или рост интереса покупателей к элитному жилью. «В краткосрочной перспективе из-за сдержанного спроса мы ожидаем стабильных цен в этом сегменте, где никогда не было быстрых продаж. В эконом-сегменте в первом полугодии 2023 года из-за сохраняющегося дисконта на вторичном рынке будет расти интерес к готовому жилью с ремонтом», — сообщил Иванов. Аналитики «Этажей» считают, что на рынке ХМАО постепенно будет восстанавливаться баланс между покупкой «вторички» и новостроек, который в 2020 году нарушил запуск льготной ипотеки. Ранее URA.RU писало о массовом переезде жителей ХМАО и ЯНАО в Екатеринбург. Риэлторы сообщили о повышенном спросе на квартиры уральской столицы среди покупателей из соседних регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году в ХМАО на фоне расширения программы семейной ипотеки может вырасти спрос на многокомнатные квартиры большей площади. Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов рассказал URA.RU рассказал, что это связано с возможностью брать ипотеку с господдержкой, и дал прогноз о развитии рынка недвижимости в новом году. «На фоне расширения семейной ипотеки мы не исключаем рост спроса на квартиры большей площади, поскольку из-за расширения программы семьи с детьми не только получили возможность брать более дешевые кредиты на покупку жилья, но и рефинансировать ранее одобренные, в том числе и ипотеку с господдержкой. Часть таких семей уже сейчас стали интересоваться перспективами рефинансирования и делать предварительные заявки на расчеты», — уточнил Иванов. При этом, покупатели, планирующие использовать материнский капитал при покупке жилья, заняли выжидательные позиции на фоне новостей о планируемой индексации в феврале. По словам аналитика, январь и февраль традиционно будут месяцами сдержанного спроса, к сезонному снижению добавится еще и фактор изменения условий ипотеки с господдержкой. «Несмотря на то, что процентная ставка вырастет всего на 1%, сыграет роль сугубо психологический фактор, и рынку нужно будет время для адаптации под новые условия кредитования. Вдобавок, из-за того, что многие потенциальные покупатели ускорили решение о покупке на фоне риска роста ставок, сыграет роль и опережающий спрос, реализованный сейчас», — добавил Иванов. Риэлторы не прогнозируют резкой спад или рост интереса покупателей к элитному жилью. «В краткосрочной перспективе из-за сдержанного спроса мы ожидаем стабильных цен в этом сегменте, где никогда не было быстрых продаж. В эконом-сегменте в первом полугодии 2023 года из-за сохраняющегося дисконта на вторичном рынке будет расти интерес к готовому жилью с ремонтом», — сообщил Иванов. Аналитики «Этажей» считают, что на рынке ХМАО постепенно будет восстанавливаться баланс между покупкой «вторички» и новостроек, который в 2020 году нарушил запуск льготной ипотеки. Ранее URA.RU писало о массовом переезде жителей ХМАО и ЯНАО в Екатеринбург. Риэлторы сообщили о повышенном спросе на квартиры уральской столицы среди покупателей из соседних регионов.