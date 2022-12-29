В Кургане продают два земельных участка под малоэтажную застройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу землю в микрорайоне Рябково под строительство малоэтажных домов. Стоимость двух участков составляет более трех миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Ранее за малоэтажную застройку выступал глава региона Вадим Шумков.

«Продается земельный участок, расположенный в городе Курган по улице 9 Мая, №2. Площадь: 2 831 квадратный метр. Разрешенный вид использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Цена: 1 627 000 рублей», — указано в документе.

Еще один земельный участок по улице 9 Мая, №6 площадью 2 503 квадратных метров продается почти за 1,5 миллиона рублей. Дата аукциона назначена на 1 февраля 2023 года.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что в Кургане нужно развивать малоэтажное строительство. Глава региона отмечал, что Курган — не город высоток», а малоэтажные дома гораздо экологичнее для человека. Также сообщалось, что мэрия Кургана продают земельные участки под среднеэтажную и высотную застройку.

Земельный участок в микрорайоне Рябково по улице 9 Мая площадью 2 831 кв. м. Скрин: кадастровая карта