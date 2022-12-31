В Пермском крае с 1 января 2023 года начали действовать новые меры поддержки жителей. В пресс-службе министерства социального агентства URA.RU рассказали о введении единого пособия на детей и беременных женщин.
«Размер единого пособия составит 50, 75 или 100% „детского“ прожиточного минимума (устанавливается правительством Пермского края — прим. ред.) на каждого ребенка. Сегодня это от 6 363 до 12 726 рублей, в дальнейшем планируются индексации выплат. Получать его смогут семьи, ожидающие ребенка, а также семьи с детьми до 17 лет, со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума», — пояснили в минсоцразвития Прикамья.
При назначении выплат будут учитываться доходы за 12 месяцев, которые отсчитываются за месяц до подачи заявления. Если семья уже получает пособия на детей, то можно выбрать — получать выплаты по прежним правилам до истечения срока назначения или перейти на единое пособие. По данным краевого минсоцразвития, выплаты смогут получать родители более 200 тысяч ребят.
В новом году продолжают действовать и региональные меры поддержки. Для нуждающихся многодетных семей сохраняются:
- ежемесячная денежная выплата на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет;
- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи;
- бесплатное посещение музеев, выставок;
- бесплатное обеспечение одеждой для школы и спортивной формой;
- бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования;
- выплата 50-процентной компенсации в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств.
Дети семей, нуждающихся в соцпомощи, обеспечиваются бесплатным питанием в школах. Кормящие матери получат единовременное пособие. Многодетные семьи будут обеспечены лекарственными препаратами на детей до 6 лет.
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