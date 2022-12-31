Власти объявили о новых выплатах для жителей Пермского края в 2023 году

При назначении пособия будут учитываться доходы семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае с 1 января 2023 года начали действовать новые меры поддержки жителей. В пресс-службе министерства социального агентства URA.RU рассказали о введении единого пособия на детей и беременных женщин.

«Размер единого пособия составит 50, 75 или 100% „детского“ прожиточного минимума (устанавливается правительством Пермского края — прим. ред.) на каждого ребенка. Сегодня это от 6 363 до 12 726 рублей, в дальнейшем планируются индексации выплат. Получать его смогут семьи, ожидающие ребенка, а также семьи с детьми до 17 лет, со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума», — пояснили в минсоцразвития Прикамья.

При назначении выплат будут учитываться доходы за 12 месяцев, которые отсчитываются за месяц до подачи заявления. Если семья уже получает пособия на детей, то можно выбрать — получать выплаты по прежним правилам до истечения срока назначения или перейти на единое пособие. По данным краевого минсоцразвития, выплаты смогут получать родители более 200 тысяч ребят.

В новом году продолжают действовать и региональные меры поддержки. Для нуждающихся многодетных семей сохраняются:

ежемесячная денежная выплата на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет;

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи;

бесплатное посещение музеев, выставок;

бесплатное обеспечение одеждой для школы и спортивной формой;

бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования;

выплата 50-процентной компенсации в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств.

Дети семей, нуждающихся в соцпомощи, обеспечиваются бесплатным питанием в школах. Кормящие матери получат единовременное пособие. Многодетные семьи будут обеспечены лекарственными препаратами на детей до 6 лет.

Пособие будут получать женщины с низким доходом, женщины на ранних сроках беременности, семьи с детьми Инфографика URA.RU