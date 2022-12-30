Глава Минтруда: часть россиян получили пенсию за январь досрочно

Котяков: 23 миллионам россиян выплатили январскую пенсию в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район, пенсионер, кмнс, ханты, пенсия, паспорт россии
Выплаты получили 23 миллиона пенсионеров Фото:

Около 23 миллионам российских пенсионеров, которые получают пенсии в первую половину месяца через банковские организации, начислили выплаты досрочно. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше — в последние числа декабря», — приводятся слова Котякова на сайте ведомства.

Он уточнил, что пенсионерам начали начислять выплаты на этой неделе. На данный момент пенсии досрочно получили почти 23 млн граждан. Доставлять пенсии через почтовые отделения начнут с 3 января в соответствии с графиками.

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Около 23 миллионам российских пенсионеров, которые получают пенсии в первую половину месяца через банковские организации, начислили выплаты досрочно. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше — в последние числа декабря», — приводятся слова Котякова на сайте ведомства. Он уточнил, что пенсионерам начали начислять выплаты на этой неделе. На данный момент пенсии досрочно получили почти 23 млн граждан. Доставлять пенсии через почтовые отделения начнут с 3 января в соответствии с графиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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