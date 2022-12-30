Глава Минтруда: часть россиян получили пенсию за январь досрочно

Около 23 миллионам российских пенсионеров, которые получают пенсии в первую половину месяца через банковские организации, начислили выплаты досрочно. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше — в последние числа декабря», — приводятся слова Котякова на
Он уточнил, что пенсионерам начали начислять выплаты на этой неделе. На данный момент пенсии досрочно получили почти 23 млн граждан. Доставлять пенсии через почтовые отделения начнут с 3 января в соответствии с графиками.
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