Военкор Коц назвал три направления, где ВСУ готовят наступление

Военкор Коц: Украина планирует рассечь ДНР на две части

31 декабря 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Земля достаточно промерзла для наступления, сказал Андрей Коц Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к наступлению по трем направлениям, в результате которого ВСУ хотят взять рубеж Кременная-Сватово, рассечь Донецкую народную республику на две части, а также выйти на Крым. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Они готовятся к неким наступательным операциям. У них сейчас есть на выбор условно три варианта, где им логичнее наступать, учитывая планы, которые они озвучивали ранее. Первое — это рубеж Кременная-Сватово. Это самый северный участок линии боевого соприкосновения. Противник уже подтягивает в Харьковскую область несколько недель подкрепление, боевую технику. Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и людей хватает, чтобы это наступление отразить», — сказал Андрей Коц. Вторым направлением военкор назвал Угледарское направление. «Угледар, напомню, еще под противником, и к нему еще возможен подвоз подкрепления, боевой техники, боеприпасов. Наступая с Угледара, противник сможет выйти на Волноваху и перерезать трассу Мариуполь — Донецк. И, соответственно, дальше рассечет республику на две части», — объяснил Коц, что может произойти в случае успеха украинских войск. Наиболее ожидаемое, по его словам, Запорожское направление.«Я склонен верить, что именно там будет сконцентрированы основные усилия ВСУ. Насколько я знаю, там с нашей стороны оборудовано несколько линий обороны. Насыщают их подготовленными военными. Главная цель — это Бердянск и Мелитополь. Таким образом ВСУ смогут рассечь нашу южную группировку надвое и выйти уже на Крым. В случае успеха, но надо исходить всегда из худших вариантов», — подчеркнул Коц. Собеседник URA.RU отметил, что наступление есть и с российской стороны. «Несомненно только так и можно трактовать то, что происходит. Все ждали когда подмерзнет грязь, грязевые ванны в полях Донбасса. Я когда там был в начале декабря, там и пехота, и техника вязла. Наступать по такой каше невозможно. Сейчас видимо подморозило», — заключил военный корреспондент. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это было вынужденное решение по защите жизней мирных жителей. Вооруженные силы России (ВС РФ) начали операцию по освобождению населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике, которая позволит открыть путь на Авдеевку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовится к наступлению по трем направлениям, в результате которого ВСУ хотят взять рубеж Кременная-Сватово, рассечь Донецкую народную республику на две части, а также выйти на Крым. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Они готовятся к неким наступательным операциям. У них сейчас есть на выбор условно три варианта, где им логичнее наступать, учитывая планы, которые они озвучивали ранее. Первое — это рубеж Кременная-Сватово. Это самый северный участок линии боевого соприкосновения. Противник уже подтягивает в Харьковскую область несколько недель подкрепление, боевую технику. Но там у нас установлены довольно мощные оборонительные рубежи и людей хватает, чтобы это наступление отразить», — сказал Андрей Коц. Вторым направлением военкор назвал Угледарское направление. «Угледар, напомню, еще под противником, и к нему еще возможен подвоз подкрепления, боевой техники, боеприпасов. Наступая с Угледара, противник сможет выйти на Волноваху и перерезать трассу Мариуполь — Донецк. И, соответственно, дальше рассечет республику на две части», — объяснил Коц, что может произойти в случае успеха украинских войск. Наиболее ожидаемое, по его словам, Запорожское направление.«Я склонен верить, что именно там будет сконцентрированы основные усилия ВСУ. Насколько я знаю, там с нашей стороны оборудовано несколько линий обороны. Насыщают их подготовленными военными. Главная цель — это Бердянск и Мелитополь. Таким образом ВСУ смогут рассечь нашу южную группировку надвое и выйти уже на Крым. В случае успеха, но надо исходить всегда из худших вариантов», — подчеркнул Коц. Собеседник URA.RU отметил, что наступление есть и с российской стороны. «Несомненно только так и можно трактовать то, что происходит. Все ждали когда подмерзнет грязь, грязевые ванны в полях Донбасса. Я когда там был в начале декабря, там и пехота, и техника вязла. Наступать по такой каше невозможно. Сейчас видимо подморозило», — заключил военный корреспондент. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это было вынужденное решение по защите жизней мирных жителей. Вооруженные силы России (ВС РФ) начали операцию по освобождению населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике, которая позволит открыть путь на Авдеевку.