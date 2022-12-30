В Свердловской области проведут массовую облаву на водителей

31 декабря 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Рейды будут проводиться с 1 по 8 января в Кушве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кушве (Свердловская область) Госавтоинспекция с 1 по 8 января 2023 года проведет массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД «Кушвинский» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 по 8 января 2023 года будут проводиться рейдовые мероприятия „Нетрезвый водитель“, направленные на выявление водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения. Также сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые не имеют права на управления, либо лишены специального права управления машиной», — говорится в сообщении. Кроме этого, в тот же период сотрудники кушвинского ГИБДД проведут рейды «Встречная полоса». Мероприятия направлены на снижение тяжести последствий с выездом на полосу дороги, которая предназначена для встречного движения, пояснили в пресс-службе ведомства.

В Кушве (Свердловская область) Госавтоинспекция с 1 по 8 января 2023 года проведет массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД «Кушвинский» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 по 8 января 2023 года будут проводиться рейдовые мероприятия „Нетрезвый водитель“, направленные на выявление водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения. Также сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые не имеют права на управления, либо лишены специального права управления машиной», — говорится в сообщении. Кроме этого, в тот же период сотрудники кушвинского ГИБДД проведут рейды «Встречная полоса». Мероприятия направлены на снижение тяжести последствий с выездом на полосу дороги, которая предназначена для встречного движения, пояснили в пресс-службе ведомства.