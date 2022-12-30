30 декабря 2022

В Свердловской области проведут массовую облаву на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
Рейды будут проводиться с 1 по 8 января в Кушве Фото:

В Кушве (Свердловская область) Госавтоинспекция с 1 по 8 января 2023 года проведет массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД «Кушвинский» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 по 8 января 2023 года будут проводиться рейдовые мероприятия „Нетрезвый водитель“, направленные на выявление водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения. Также сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые не имеют права на управления, либо лишены специального права управления машиной», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в тот же период сотрудники кушвинского ГИБДД проведут рейды «Встречная полоса». Мероприятия направлены на снижение тяжести последствий с выездом на полосу дороги, которая предназначена для встречного движения, пояснили в пресс-службе ведомства.

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В Кушве (Свердловская область) Госавтоинспекция с 1 по 8 января 2023 года проведет массовые проверки водителей. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД «Кушвинский» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 по 8 января 2023 года будут проводиться рейдовые мероприятия „Нетрезвый водитель“, направленные на выявление водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения. Также сотрудники ГИБДД будут искать водителей, которые не имеют права на управления, либо лишены специального права управления машиной», — говорится в сообщении. Кроме этого, в тот же период сотрудники кушвинского ГИБДД проведут рейды «Встречная полоса». Мероприятия направлены на снижение тяжести последствий с выездом на полосу дороги, которая предназначена для встречного движения, пояснили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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