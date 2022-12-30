Аналитики предрекли ослабление рубля в 2023 году

31 декабря 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Средний курс нацвалюты к доллару в 2023 году может варьироваться в диапазоне 70,1—75, евро — 75—80, юаню — 9 — 11 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России В новом 2023 году упадет курс рубля по отношению к мировым валютам, но незначительно. Такой прогноз дают аналитики из крупнейших банков и консалтинговых компаний. «Среднегодовой курс рубля к доллару будет колебаться в коридоре 72—76, к евро — 75—80. Основное влияние на ослабление рубля окажут ограничения во внешней торговле», — рассказала «Известиям» руководитель группы суверенных и региональных рейтингов AKPA Елена Анисимова. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что средний курс рубля к доллару в новом году составит 65—75, а к евро и юаню — 70—80 и 9—11. Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров предполагает, что национальная валюта ослабеет из-за восстановления импорта и роста спроса на иностранную валюту. По его мнению, на конец 2023 года валюта будет торговаться по 75 рублей за доллар, 75—80 за евро и 10,8 за юань. Ранее URA.RU сообщало, что в начале декабря резко ослаб курс рубля. В ЦБ РФ пояснили, что это произошло из-за падения цен на нефть и ухудшения внешних условий. Эксперты же придерживаются мнения, что ослабление произошло из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть.

В новом 2023 году упадет курс рубля по отношению к мировым валютам, но незначительно. Такой прогноз дают аналитики из крупнейших банков и консалтинговых компаний. «Среднегодовой курс рубля к доллару будет колебаться в коридоре 72—76, к евро — 75—80. Основное влияние на ослабление рубля окажут ограничения во внешней торговле», — рассказала «Известиям» руководитель группы суверенных и региональных рейтингов AKPA Елена Анисимова. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что средний курс рубля к доллару в новом году составит 65—75, а к евро и юаню — 70—80 и 9—11. Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров предполагает, что национальная валюта ослабеет из-за восстановления импорта и роста спроса на иностранную валюту. По его мнению, на конец 2023 года валюта будет торговаться по 75 рублей за доллар, 75—80 за евро и 10,8 за юань. Ранее URA.RU сообщало, что в начале декабря резко ослаб курс рубля. В ЦБ РФ пояснили, что это произошло из-за падения цен на нефть и ухудшения внешних условий. Эксперты же придерживаются мнения, что ослабление произошло из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть.