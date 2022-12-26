В ЦБ объяснили резкое ослабление рубля

Курс рубля отразится на ценах
Курс рубля резко ослаб на прошедшей неделе из-за падения цен на нефть и ухудшения внешних условий. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.
«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — заявил Заботкин РБК. По его словам, это отразится на ценах в России.
Ранее доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов рассказал, что в новом 2023 году ожидается рост цен почти по всем группам товаров. По его словам, подорожают билеты на транспорт, а также увеличится стоимость коммунальных услуг.
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