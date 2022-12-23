Экономист Григорьев назвал два фактора ослабления рубля

Экономист Григорьев: снижение экспортных поступлений и потолок цен на нефть из РФ играют против рубля

24 декабря 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В декабре рубль начал слабеть к валютам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Либо до конца этого года, либо после праздников произойдет определенная коррекция курса. «Снижение экспортных поступлений, это главный фактор в ослаблении рубля. И второе, ожидание снижения из-за потолка цен на нефть. Вот эти два фактора, которые работают против рубля. С учетом того, что они подогревают панические настроения, то падение оказалось более глубоким, чем можно было бы предполагать», — сказал Владимир Григорьев. По словам экономиста, экспортные поступления снизились почти на треть. «В условиях, когда экспортные поступления большие, а спрос на валюту со стороны импортеров резко упал, естественно, курс доллара и евро был такой, к какому мы привыкли с апреля по конец ноября. Но в третьем квартале поступления от экспорта стали снижаться, а импорт стало понемногу расти. Если брать сальдо торгового баланса по итогам второго квартала, то было порядка 76,5 миллиардов рублей в плюсе, а в третьем — 51», — объяснил он. Новость по теме Экономист предсказал изменение курса рубля из-за решений Запада Фактор введения потолка цен на российскую нефть напугал инвесторов, и они больше покупали доллар, к тому часть из них хотели сыграть на понижении рубля, добавил собеседник агентства. «Как это скажется, сработает ли это против тех, кто принимал это решение, потому что дефицит нефти на рынке, или нет, пока непонятно. Ясно, что это может привести к снижению дальнейшего дохода от российского экспорта и, конечно, рынок на это отреагировал. Такое заметное понижение началось после 5 декабря, когда „большая семерка“ озвучила это решение. Кроме этого, дополнительную роль сыграл фактор сезонного спроса. Обычно, к Новому году спрос на валюту растет», — заключил эксперт. С начала декабря рубль начал ослабевать к доллару и евро. Согласно ЦБ, 1 декабря доллар стоил 60,88, евро — 63,05. По данным на 24 декабря, доллар оценивается в 68,68 рубля, евро — 73,04. При этом председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов допустил, что в условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Либо до конца этого года, либо после праздников произойдет определенная коррекция курса. «Снижение экспортных поступлений, это главный фактор в ослаблении рубля. И второе, ожидание снижения из-за потолка цен на нефть. Вот эти два фактора, которые работают против рубля. С учетом того, что они подогревают панические настроения, то падение оказалось более глубоким, чем можно было бы предполагать», — сказал Владимир Григорьев. По словам экономиста, экспортные поступления снизились почти на треть. «В условиях, когда экспортные поступления большие, а спрос на валюту со стороны импортеров резко упал, естественно, курс доллара и евро был такой, к какому мы привыкли с апреля по конец ноября. Но в третьем квартале поступления от экспорта стали снижаться, а импорт стало понемногу расти. Если брать сальдо торгового баланса по итогам второго квартала, то было порядка 76,5 миллиардов рублей в плюсе, а в третьем — 51», — объяснил он. Фактор введения потолка цен на российскую нефть напугал инвесторов, и они больше покупали доллар, к тому часть из них хотели сыграть на понижении рубля, добавил собеседник агентства. «Как это скажется, сработает ли это против тех, кто принимал это решение, потому что дефицит нефти на рынке, или нет, пока непонятно. Ясно, что это может привести к снижению дальнейшего дохода от российского экспорта и, конечно, рынок на это отреагировал. Такое заметное понижение началось после 5 декабря, когда „большая семерка“ озвучила это решение. Кроме этого, дополнительную роль сыграл фактор сезонного спроса. Обычно, к Новому году спрос на валюту растет», — заключил эксперт. С начала декабря рубль начал ослабевать к доллару и евро. Согласно ЦБ, 1 декабря доллар стоил 60,88, евро — 63,05. По данным на 24 декабря, доллар оценивается в 68,68 рубля, евро — 73,04. При этом председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов допустил, что в условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей.