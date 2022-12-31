Newsweek раскрыл решающую роль США в конфликте на Украине

Newsweek: Путин взял бы Киев за несколько дней, если бы не помощь США Зеленскому

Решающую роль на Украине играет американская разведка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине мог закончиться еще летом, если бы США не оказывали Киеву военную помощь. Он этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Оружие и помощь США не позволили России победить, а Украине — проиграть. Если бы не это оружие, украинские силы, вероятно, были бы разбиты прошлым летом», — сказал Newsweek подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе.

Профессор российских, восточноевропейских и евразийских исследований Уэслианского университета Питер Ратленд считает, что без западной помощи армия РФ могла бы взять Киев еще в первые дни сражений. «Разведка США сыграла решающую роль в предоставлении подробной информации о планах России», — считает он

Всего США предоставили Украине вооружение на сумму 18,3 миллиарда долларов. В следующем году Украина получит от США 47 млрд долларов. Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом, который пообещал ему американские ПВО ЗРК Patriot.