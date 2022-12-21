Байден принял окончательное решение по поставкам Украине ЗРК Patriot

Байден: передача американских ракет ЗРК Patriot не приведет к эскалации конфликта

22 декабря 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Байден «опроверг» все сомнения насчет передачи Украине ЗРК Patriot Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача армии Украины американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot якобы не приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мы не обсуждали данную тему с президентом [Украины Владимиром Зеленским], однако мы рассматриваем [ЗРК Patriot] в качестве оборонительной системы вооружений. Это не ведет к эскалации, это в целях обороны», — сказал он на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме, трансляцию которой вел Youtube-канал «ABC News». На реплику Зеленского о потребности Украины в дополнительных комплексах Patriot Байден со смехом ответил: «Мы работаем над этим». В конце ноября власти США говорили о том, что не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Позднее Белый дом все же передумал и пообещал отправить ВСУ ПВО, о чем сообщили двое официальных лиц США и высокопоставленный представитель администрации. Однако представители Белого дома опровергли это заявление. 21 декабря Пентагон пообещал передать Киеву системы Patriot.

Передача армии Украины американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot якобы не приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мы не обсуждали данную тему с президентом [Украины Владимиром Зеленским], однако мы рассматриваем [ЗРК Patriot] в качестве оборонительной системы вооружений. Это не ведет к эскалации, это в целях обороны», — сказал он на совместной пресс-конференции с Зеленским в Белом доме, трансляцию которой вел Youtube-канал «ABC News». На реплику Зеленского о потребности Украины в дополнительных комплексах Patriot Байден со смехом ответил: «Мы работаем над этим». В конце ноября власти США говорили о том, что не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Позднее Белый дом все же передумал и пообещал отправить ВСУ ПВО, о чем сообщили двое официальных лиц США и высокопоставленный представитель администрации. Однако представители Белого дома опровергли это заявление. 21 декабря Пентагон пообещал передать Киеву системы Patriot.