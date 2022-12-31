Гинеколог рассказала, чем опасен грипп для женского здоровья

Гинеколог Овсепян: грипп опасен для женской репродуктивной системы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему медицинских масок. Челябинск, китайцы, азиаты, грипп, орви, медицина, здравоохранение, медицинская маска, вьетнамцы, противовирусные средства, коронавирус
Гинеколог рассказала, как грипп может сказаться на женском здоровье Фото:

Грипп опасен негативными последствиями для женской репродуктивной системы. Об этом рассказала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян.

«Грипп наиболее опасен своими осложнениями и негативными последствиями для различных систем организма, в том числе женской репродуктивной системы», — рассказала Овсепян изданию «Ридус». Она уточнила, что после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.

Она также отметила, что в группе риска находятся беременные женщины. «Возможные осложнения и последствия вирусной инфекции для течения беременности, роста и развития плода непосредственно зависят от срока инфицирования и исходного состояния здоровья беременной», — сказала Овсепян. Наиболее опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы, в это время следует быть особенно осторожными.

Ранее стало известно, что во всех регионах России распространяется опасный штамм гриппа — грипп А, он же «свиной грипп». Его опасность состоит в высоком уровне заразности. Кроме того, он подавляет выработку защитного белка — интерферона.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Грипп опасен негативными последствиями для женской репродуктивной системы. Об этом рассказала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян. «Грипп наиболее опасен своими осложнениями и негативными последствиями для различных систем организма, в том числе женской репродуктивной системы», — рассказала Овсепян изданию «Ридус». Она уточнила, что после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла. Она также отметила, что в группе риска находятся беременные женщины. «Возможные осложнения и последствия вирусной инфекции для течения беременности, роста и развития плода непосредственно зависят от срока инфицирования и исходного состояния здоровья беременной», — сказала Овсепян. Наиболее опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы, в это время следует быть особенно осторожными. Ранее стало известно, что во всех регионах России распространяется опасный штамм гриппа — грипп А, он же «свиной грипп». Его опасность состоит в высоком уровне заразности. Кроме того, он подавляет выработку защитного белка — интерферона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...