В России распространяется новый опасный штамм гриппа: что о нем известно

08 декабря 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

На второй день с момента заболевания «свиным гриппом», противовирусные препараты будут уже неэффективными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Роспотребнадзоре заявили, что в страну пришел вирус гриппа А (H1N1), он же «свиной грипп». URA.RU приводит основную информацию, связанную с гриппом в настоящий момент, а также рассказывает, как вести себя в данной ситуации. Изначально корреспонденту URA.RU рассказали, что в Москве и Московской области выявили два типа гриппа А — обычный сезонный и «свиной» A (H1N1). Это произошло 30 ноября. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что «свиной грипп» зафиксирован не только в России, заболевание также начало распространяться по миру. Изначально вирус был отмечен в Южном полушарии.

По словам иммунолога Болибока, основная опасность вируса A (H1N1) заключается в том, что он способен подавлять выработку интерферона, защитного белка, который выделяется при наличии вируса в организме. Кроме того, человек начинает быстро распространять вирус. Например, во время чихания. Также грипп вызывает другие заболевания тяжелого характера.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений. Именно они, по словам специалиста, были сдерживающим фактором. Кроме того иммунолог уточнил, что в настоящий момент общий иммунитет у россиян ослаблен.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в Россию пришел «свиной грипп». Она также отметила, что именно этот штамм вызвал пандемию в 2009—2010 годах.

Корреспонденту URA.RU также рассказали, что в Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость «свиным гриппом». Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета (ПГМУ), доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм уточнила, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2.

Главный внештатный педиатр Минздрава России Александр Баранов уточнил, что если вдруг гриппом заразился ребенок, то его нельзя вести в школу. Но родители зачастую боятся пропускать школу, отметил Баранов. Тем не менее, педиатр взывает к здравому смыслу россиян. Он уточнил, что если ребенок заболел, он не сможет нормально учиться, а также и других заразит.

Врач-терапевт Елена Тюльпина также рассказала, как отличить грипп от коронавируса и как начинать лечение, сообщает Пятый канал. По словам специалиста, при гриппе скачок температуры происходит резко и бессимптомно, а при COVID-19 — более плавно. Если человек только чувствует приближение болезни, могут помочь противовирусные, но уже на второй и третий день с момента заболевания, они будут неэффективными. Тогда работать нужно с симптомами.

Тюльпина подчеркнула, что если заложен нос, то нужно принимать сосудорасширяющие капли. Если мучает сухой кашель, то нужно принимать сиропы и спреи. При заболевании также необходимо оставаться дома.

Щекотание в горле и кашель являются первыми признаками развития пневмонии при гриппе. Об этом рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Тогда необходимо сразу обратиться в больницу. После чего направят на КТ, либо на рентген.

В Роспотребнадзоре заявили, что в страну пришел вирус гриппа А (H1N1), он же «свиной грипп». URA.RU приводит основную информацию, связанную с гриппом в настоящий момент, а также рассказывает, как вести себя в данной ситуации.