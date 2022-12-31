Global Research назвал пять причин, почему Киеву нужно заключить мир с Москвой

31 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мир на Украине будет выгоден для обеих сторон, считает американский аналитик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украине нужно пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией, потому что украинская армия не достигнет максимальных целей в конфликте и у Запада ограничена возможность военной поддержки ВСУ. Об этом заявил американский политический аналитик Эндрю Корыбко. В статье для Global Research он назвал пять причин, почему мир выгоден обеим сторонам. Продолжение конфликта дестабилизирует социально-экономическое и политическое единство Запада, считает Корыбко. «Каким бы заманчивым ни было для Киева выполнение требований своих западных покровителей о бесконечном увековечивании конфликта и продолжении боевых действий „до последнего украинца“ с целью якобы ослабить военный потенциал России, это взаимовыгодно, и поэтому его следует избегать», — сообщает Global Research . Еще одной причиной является, что ограниченность западного военно-промышленного комплекса помешают Украине достичь полной победы. В США заявляли, что не могут предоставить ВСУ оружие, которое еще не отправили странам НАТО. Корыбко назвал маловероятным сценарий, в котором Украине удастся достичь максимальных целей в конфликте. По его мнению, Киеву лучше закрепить успехи, которых он добился, и заморозить линию контроля для избежания дальнейших потерь. Заявления российских политиков о готовности урегулировать конфликт мирным путем при условии признания новых регионов РФ являются искренними, считает аналитик. При этом Москва осознает, что страны «Золотого миллиарда» имеют свои интересы в конфликте, добавил он. Если Украина пойдет на мирное решение конфликта, то страна все равно сможет сохранить приверженность своим целям, но уже не в военном отношении. Возможно, это укрепит национальное единство, предположил аналитик. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности пойти на диалог с Украиной. Тогда как украинский лидер Владимир Зеленский узаконил невозможность переговоров с Путиным. Мирные переговоры пока невозможны, так как стороны не готовы уступать территории, сообщал американский журнал Newsweek.

Украине нужно пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией, потому что украинская армия не достигнет максимальных целей в конфликте и у Запада ограничена возможность военной поддержки ВСУ. Об этом заявил американский политический аналитик Эндрю Корыбко. В статье для Global Research он назвал пять причин, почему мир выгоден обеим сторонам. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности пойти на диалог с Украиной. Тогда как украинский лидер Владимир Зеленский узаконил невозможность переговоров с Путиным. Мирные переговоры пока невозможны, так как стороны не готовы уступать территории, сообщал американский журнал Newsweek.