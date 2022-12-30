Newsweek назвал главное препятствие для мирных переговоров по Украине

Newsweek: вероятность мирных переговоров на Украине кажется далекой

31 декабря 2022 в 08:42 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине далек от завершения, считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ни одна из сторон российско-украинского конфликта не готова идти на территориальные уступки, что затрудняет возможность проведения мирных переговоров. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Самым большим препятствием для мирных переговоров является то, что ни одна из сторон, похоже, не желает сдвинуться с места в отношении территорий», — передает Newsweek . Профессор истории Католического университета США Майкл Киммейдж считает, что конфликт будет продолжаться, пока одна из сторон не будет вытеснена. Профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено назвал идею проведения переговоров стратегией, которая направлена на разделение сторонников Украины. «Разговоры об урегулировании путем переговоров оказывают поддержку тем, кто менее склонен предоставлять Украине ресурсы и политическую поддержку», — отметил он. По его словам, конфликт закончится переговорами, потому что Украина не может победить из-за наличия у России ядерного оружия, а армия РФ не сможет взять под контроль всю Украину. Бывший аналитик Пентагона и нынешний доцент Университета Южной Калифорнии Роберт Дэвид Инглиш отметил, что решение ситуации с помощью переговоров будет возможно, когда обе стороны осознают, что не могут добиться большего с помощью сражений и стороны скоро будут истощены. В результате спецоперации на Украине в состав России вошли часть Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По словам президента РФ Владимира Путина, жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны властей Киева. На Украине запретили российскую музыку и использование русского языка в медиа, сферах науки и образования. Также в стране сносят памятники российским культурным деятелям и переименовывают улицы, названные в честь них. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но Украина пока не идет навстречу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ни одна из сторон российско-украинского конфликта не готова идти на территориальные уступки, что затрудняет возможность проведения мирных переговоров. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Самым большим препятствием для мирных переговоров является то, что ни одна из сторон, похоже, не желает сдвинуться с места в отношении территорий», — передает Newsweek. Профессор истории Католического университета США Майкл Киммейдж считает, что конфликт будет продолжаться, пока одна из сторон не будет вытеснена. Профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено назвал идею проведения переговоров стратегией, которая направлена на разделение сторонников Украины. «Разговоры об урегулировании путем переговоров оказывают поддержку тем, кто менее склонен предоставлять Украине ресурсы и политическую поддержку», — отметил он. По его словам, конфликт закончится переговорами, потому что Украина не может победить из-за наличия у России ядерного оружия, а армия РФ не сможет взять под контроль всю Украину. Бывший аналитик Пентагона и нынешний доцент Университета Южной Калифорнии Роберт Дэвид Инглиш отметил, что решение ситуации с помощью переговоров будет возможно, когда обе стороны осознают, что не могут добиться большего с помощью сражений и стороны скоро будут истощены. В результате спецоперации на Украине в состав России вошли часть Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По словам президента РФ Владимира Путина, жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны властей Киева. На Украине запретили российскую музыку и использование русского языка в медиа, сферах науки и образования. Также в стране сносят памятники российским культурным деятелям и переименовывают улицы, названные в честь них. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но Украина пока не идет навстречу.