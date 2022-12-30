Власти ЯНАО назвали пять самых ожидаемых событий 2023 года

Власти ЯНАО назвали самые ожидаемые события 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО назвали топ-5 значимых событий наступающего года. Информация опубликована на сайте окружного правительства.

«В больницах региона в следующем году будет продолжено масштабное обновление медицинского оборудования», — сообщается на официальном сайте. Планируется приобрести новые рентгены, флюорографы, дефибрилляторы и другую медтехнику, всего более трех тысяч единиц.

В округе откроется пять центров единоборств «Северный характер» — в Ноябрьске, Новом Уренгое, Пурпе, Красноселькупе и Яр-Сале. Для ямальцев будут проводить тренировки по айкидо, самбо, каратэ и другим видам боевых искусств.

В объявленный губернатором год знаний педагоги будут ориентироваться на индивидуальное развитие детей. «В каждой школе начнет работу олимпиадный координатор, который будет помогать ребятам», — сообщили в правительстве. Школы округа ждет реновация.

Открывшийся в Новом Уренгое аэропорт перейдет от тестовой к регулярной работе. «С января между зданием железнодорожного вокзала газовой столицы и новым аэропортом начнет курсировать аэроэкспресс», — уточнили власти. Проезд на нем будет бесплатным при предъявлении билета.

В Новом Уренгое и Салехарде начнется заселение Славянского и Обдорского микрорайонов. Жители Газ-Сале из аварийного жилья переедут в новое. В столице округа ожидается завершение строительства первых трех домов в Обдорском микрорайоне.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое появилось более тысячи новых квартир. Их ввод в эксплуатацию запланирован в начале 2023 года.