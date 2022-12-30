Вадим Шумков поблагодарил земляков за силу духа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим 2023 годом. Он поблагодарил земляков за их силу и стойкость, пожелал любви и мира в новом году.

«Вы показали, что город и регион, на котором многие по привычке ставили крест, по сути воскресли и научились решать масштабные задачи. Да еще в таком темпе, которому позавидуют другие», — сказал Вадим Шумков в своем видеопоздравлении.

Он отметил, что Россия переживает трудные времена, однако они несут надежду на «обновление, очищение от всего лишнего». Шумков упомянул помощь мобилизованным и их семьям, поблагодарил курганцев за активную жизненную позицию и силу духа. Он пообещал, что регион и дальше будет развиваться, строить инфраструктуру, открывать новые рабочие места. В новом году курганский губернатор пожелал всем мира и любви, счастья и благополучия.