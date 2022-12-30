30 декабря 2022

Курганский губернатор поздравил земляков с Новым годом. Видео

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Вадим Шумков поблагодарил земляков за силу духа Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим 2023 годом. Он поблагодарил земляков за их силу и стойкость, пожелал любви и мира в новом году.

«Вы показали, что город и регион, на котором многие по привычке ставили крест, по сути воскресли и научились решать масштабные задачи. Да еще в таком темпе, которому позавидуют другие», — сказал Вадим Шумков в своем видеопоздравлении.

Он отметил, что Россия переживает трудные времена, однако они несут надежду на «обновление, очищение от всего лишнего». Шумков упомянул помощь мобилизованным и их семьям, поблагодарил курганцев за активную жизненную позицию и силу духа. Он пообещал, что регион и дальше будет развиваться, строить инфраструктуру, открывать новые рабочие места. В новом году курганский губернатор пожелал всем мира и любви, счастья и благополучия.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с наступающим 2023 годом. Он поблагодарил земляков за их силу и стойкость, пожелал любви и мира в новом году. «Вы показали, что город и регион, на котором многие по привычке ставили крест, по сути воскресли и научились решать масштабные задачи. Да еще в таком темпе, которому позавидуют другие», — сказал Вадим Шумков в своем видеопоздравлении. Он отметил, что Россия переживает трудные времена, однако они несут надежду на «обновление, очищение от всего лишнего». Шумков упомянул помощь мобилизованным и их семьям, поблагодарил курганцев за активную жизненную позицию и силу духа. Он пообещал, что регион и дальше будет развиваться, строить инфраструктуру, открывать новые рабочие места. В новом году курганский губернатор пожелал всем мира и любви, счастья и благополучия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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