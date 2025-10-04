Ольга Зарубина посмеялась над SHAMAN, который 30 лет на сцене

Певица Ольга Зарубина: SHAMAN 30 лет на сцене — смешно
SHAMAN замахнулся на серьезную цифру
SHAMAN замахнулся на серьезную цифру

Певица Ольга Зарубина не сразу поверила, что грядущие концерты SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кремле называются «30 лет на сцене». Исполнительница в беседе с URA.RU высказалась о такой громкой заявке артиста и реакции на нее.

«У нас сейчас свобода, конечно, каждый пишет, что хочет. Может, он хотел так оригинально проявиться? Или это у него юмор такой. Для меня это звучит, как юмор», — отметила Зарубина.

Название концерта вызывало вопросы даже у зрителей: как это 33-летний артист вдруг объявил, что уже три десятка лет на сцене? Однако организаторы не шутят и уверяют: на большую сцену Ярослав Дронов начал выходить в четыре года — в составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти».

При этом даже не все мэтры российской эстрады могут себе позволить такие громкие заявки. Зарубина считает, что если подобное проявление не приносит никому ущерба, то почему бы и нет.

«Как говорится: каждый сходит с ума по-своему (смеется). Реакция на такое может быть разной: у кого-то смех, у кого-то слезы. Главное, чтобы это не несло негатива и отрицательного ущерба для людей. Мне, например, ни холодно, ни жарко, что он там написал», — резюмировала певица.

Ранее URA.RU посчитало, сколько может заработать Ярослав на своих концертах в Кремле.

