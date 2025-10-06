Газировку и чипсы хотят приравнять к сигаретам и алкоголю

Следует ввести обязательную маркировку продуктов, которая будет отражать высокий уровень сахара и трансжиров для того, чтобы можно было предупредить потребителя о возможных рисков для здоровья. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, который сделал отдельный акцент на газировке и чипсах.
«Гриб подчеркнул, что осведомленность о вреде таких товаров, как газированные напитки и чипсы, должна быть повышена, особенно с учетом того, что они свободно доступны в торговых точках. Он пояснил, что разноцветные ценники могли бы стать эффективным инструментом информирования», — указано в материале «Ридус», которые приводят заявление секретаря.
Согласно инициативе, планируется ввести три цвета маркировки: красный (особо опасные продукты, которые стоит употреблять крайне редко), желтый (нежелательно к употреблению, особенно детьми) и зеленый (безопасные и полезные продукты). Также Гриб предложил обязать производителей наносить на упаковку маркировку, такую же как на сигаретах и алкоголе.
Ранее диетолог Лариса Никитина сообщала, что при ОРВИ запрещено пить сладкую газировку, так как сахар снижает иммунный ответ, а газ раздражает горло и желудок. Также она порекомендовала воздержаться от употребления жирного, жареного, копченого и фастфуда. По ее словам, эти продукты плохо перевариваются, усиливают изжогу и могут спровоцировать тошноту и тяжесть.
