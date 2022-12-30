Панихида проходит в четвертый раз Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при взрыве дома 31 декабря 2018 года. В траурном мероприятии приняли участие родственники погибших, чиновники и общественники, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В четвертую годовщину обрушения дома в Магнитогорске будет совершено заупокойное богослужение в память о погибших. Оно пройдет у поклонного креста, установленного на территории Кафедрального собора Вознесения Христова», — сообщили в Магнитогорской епархии.

В мэрии Магнитогорска ранее просили горожан не приносить цветы и игрушки к жилому дому, чтобы не ранить чувства тех, кто продолжает там жить.

Взрыв дома 164 на проспекте Карла Маркса произошел рано утром 31 декабря 2018 года. Полностью обрушился один из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. В тот же день вечером в Магнитогорск прилетел президент РФ Владимир Путин, он на месте проверил работу оперативного штаба. 1 января спасателям удалось достать из-под завалов живым 11-месячного младенца Ваню Фокина. Основной версией трагедии остается взрыв бытового газа. Рухнувший и соседний подъезды демонтировали. Пострадавшие и родственники погибших получили компенсации на жилье.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU