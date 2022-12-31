The Washington Post указала на главную ошибку США в отношениях с Украиной

The Washington Post: из-за Украины США потеряют влияние в Восточной Азии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
По мнению обозревателя The Washington Post, Америка совершает ошибку, поставляя боеприпасы на Украину Фото:

США совершают ошибку, продолжая поставлять боеприпасы на Украину: Вашингтон потеряет способность к сдерживанию в Восточной Азии из-за нехватки вооружения. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик.

«Соединенные Штаты сжигают боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность Вашингтона к сдерживанию [стратегических противников] в Восточной Азии», — пишет Уиллик. Он также обращает внимание, что этот регион более важен для американцев, чем Украина, так как там угроза исходит от более сильного соперника в лице Китая.

К таким же выводам пришли аналитики из исследовательской службы конгресса США. Ранее они опубликовали сводку, в которой предупредили конгресс об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. По их мнению, поставки неизбежно ослабят приоритетные для Америки направления контроля на международной арене.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

США совершают ошибку, продолжая поставлять боеприпасы на Украину: Вашингтон потеряет способность к сдерживанию в Восточной Азии из-за нехватки вооружения. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик. «Соединенные Штаты сжигают боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность Вашингтона к сдерживанию [стратегических противников] в Восточной Азии», — пишет Уиллик. Он также обращает внимание, что этот регион более важен для американцев, чем Украина, так как там угроза исходит от более сильного соперника в лице Китая. К таким же выводам пришли аналитики из исследовательской службы конгресса США. Ранее они опубликовали сводку, в которой предупредили конгресс об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. По их мнению, поставки неизбежно ослабят приоритетные для Америки направления контроля на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...