The Washington Post указала на главную ошибку США в отношениях с Украиной

The Washington Post: из-за Украины США потеряют влияние в Восточной Азии

31 декабря 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

По мнению обозревателя The Washington Post, Америка совершает ошибку, поставляя боеприпасы на Украину Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США совершают ошибку, продолжая поставлять боеприпасы на Украину: Вашингтон потеряет способность к сдерживанию в Восточной Азии из-за нехватки вооружения. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик. «Соединенные Штаты сжигают боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность Вашингтона к сдерживанию [стратегических противников] в Восточной Азии», — пишет Уиллик. Он также обращает внимание, что этот регион более важен для американцев, чем Украина, так как там угроза исходит от более сильного соперника в лице Китая. К таким же выводам пришли аналитики из исследовательской службы конгресса США. Ранее они опубликовали сводку, в которой предупредили конгресс об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. По их мнению, поставки неизбежно ослабят приоритетные для Америки направления контроля на международной арене.

США совершают ошибку, продолжая поставлять боеприпасы на Украину: Вашингтон потеряет способность к сдерживанию в Восточной Азии из-за нехватки вооружения. Об этом сообщает обозреватель The Washington Post Джейсон Уиллик. «Соединенные Штаты сжигают боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность Вашингтона к сдерживанию [стратегических противников] в Восточной Азии», — пишет Уиллик. Он также обращает внимание, что этот регион более важен для американцев, чем Украина, так как там угроза исходит от более сильного соперника в лице Китая. К таким же выводам пришли аналитики из исследовательской службы конгресса США. Ранее они опубликовали сводку, в которой предупредили конгресс об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину. По их мнению, поставки неизбежно ослабят приоритетные для Америки направления контроля на международной арене.