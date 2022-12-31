Аналитики предупредили Конгресс США об опасности поставок ЗРК Patriot на Украину

Отправка ЗРК Patriot на Украину увеличит риски внутри США, считают американские аналитики Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Исследовательская служба конгресса США предупредила о проблемах, связанных с поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — сказано в сводке, передает RT. Аналитики отметили, что изъятие техники из существующих американских запасов командований ВС США приведет к увеличению рисков в этих секторах.

Ранее стало известно, что США отправят на Украину ЗРК Patriot. Они войдут в следующий пакет западной военной помощи, пишут американские СМИ. Также сообщалось, что украинские военные отправятся в одну из стран НАТО, чтобы обучиться управлению этими системами.