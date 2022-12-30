30 декабря 2022
29 декабря 2022

В городе ЯНАО из-за мороза отменили новогодние мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ель, новогодняя иллюминация, новогоднее дерево
Из-за мороза в Лабытнанги отменили мероприятия в новогоднюю ночь Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) из-за морозной погоды отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Информация опубликована в группе управления культуры городской администрации.

«Внимание! В связи с понижением температуры на улице, мероприятия на площади В.Нака в 01:00 и площади Мира в 00:45 отменяются!» — указано в группе.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО резко изменится погода. Температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С.

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В Лабытнанги (ЯНАО) из-за морозной погоды отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Информация опубликована в группе управления культуры городской администрации. «Внимание! В связи с понижением температуры на улице, мероприятия на площади В.Нака в 01:00 и площади Мира в 00:45 отменяются!» — указано в группе. Ранее сообщалось, что в ЯНАО резко изменится погода. Температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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