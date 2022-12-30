В городе ЯНАО из-за мороза отменили новогодние мероприятия

Из-за мороза в Лабытнанги отменили мероприятия в новогоднюю ночь
В Лабытнанги (ЯНАО) из-за морозной погоды отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Информация опубликована в группе управления культуры городской администрации.
«Внимание! В связи с понижением температуры на улице, мероприятия на площади В.Нака в 01:00 и площади Мира в 00:45 отменяются!» — указано в группе.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО резко изменится погода. Температура воздуха в новогоднюю ночь может опуститься до -40 С.
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