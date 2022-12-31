Какие изменения, связанные с деньгами, ждут россиян в 2023 году

В России с 1 января 2023 году произошли изменения в финансовой сфере
С 1 января в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), Пенсионный фонд (ПФР) объединится с Фондом социального страхования (ФСС), беременные и семьи с детьми получат новое пособие. URA.RU приводит основные изменения, которые вступили в силу в 2023 году.
- МРОТ в 2023 году увеличится на 6,3% и будет на уровне 16242 рублей. В 2024 году его планируют поднять до 16242 рублей;
- В России проиндексируют пенсии, минимальная сумма составит 12 363 рублей, среднегодовая— 22 174 рубля. Выплаты планируют поднимать на 6,8% каждый год;
- Пенсионеры теперь могут получить полный объем выплат, которые были недополучены. Либо они могут сохранить высокую пенсию. Такие меры действуют для тех, кто вернулся на военную службу, чтобы принять участие в спецоперации на Украине после выхода на пенсию;
- Семьям с детьми до 17 лет с низкими доходами и малоимущим беременным будет положена выплата. Сумма составит 7-14 тысяч рублей в зависимости от прожиточного минимума в регионе;
- Материнский капитал теперь можно будет получать как ежемесячную выплату, раньше такие меры действовали только на второго ребенка. Оформить выплату могут семьи, доход которых не превышает два прожиточных минимума на человека. Сумма будет равна одному прожиточному минимуму;
- Сотрудники будут получать отпускные не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Работающие по договору гражданско-правового характера (ГПХ) смогут брать больничный, оформлять пособия по беременности, родам и уходу за ребенком. Самозанятые смогут регистрировать товарные знаки;
- Волонтеры получат компенсацию за помощь пострадавшим от катастроф, в устранении ЧС, профилактике и ликвидации пожаров. Сумму и условия определит правительство. Верификацию добровольцев проведут через Единую информационную систему;
- Изменится способ уплаты налогов, вводится понятие «единого налогового платежа». Деньги будут поступать на единый счет, а дальше их будет распределять налоговая служба. Это поможет избежать случаев, когда по одному налогу была переплата, а по другому — долг;
- Срок оплаты штрафа вместо 10 дней будет 20 дней. При оплате в первые 10 дней можно получить скидку 50%. Штрафы по ГИБДД и другие долги будут списывать с банковских карт или счетов;
- ПФР и ФСС объединятся в Социальный фонд России (СФР). У организации откроется около 2,6 тысячи офисов. Помимо услуг ПФР и ФСС новая структура будет выдавать справки о доходах и страховых взносах, которые раньше предоставляли работодатели.
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