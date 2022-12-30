В Магнитогорске семилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа

31 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Родители снимали ручки с окон, но девочка смогла их открыть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семилетняя девочка в Магнитогорске (Челябинская область) выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Пострадавшая госпитализирована с травмами, сообщил URA.RU источник. «Семья благополучная. Родители принимали меры, чтобы ребенок не смог открыть окна — ручки с окон были сняты. Однако девочка видела, как родители открывают окна и последовала их примеру», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. По информации источника, инцидент произошел утром 30 декабря на улице Советской. Девочка находилась дома с маломобильной очень пожилой бабушкой. При падении из окна ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая доставлена в детскую городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что в Челябинске 16-летняя школьница поймала ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже. Двухлетнюю девочку осмотрели врачи, она не получила никаких травм, как и 16-летняя школьница.

Семилетняя девочка в Магнитогорске (Челябинская область) выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Пострадавшая госпитализирована с травмами, сообщил URA.RU источник. «Семья благополучная. Родители принимали меры, чтобы ребенок не смог открыть окна — ручки с окон были сняты. Однако девочка видела, как родители открывают окна и последовала их примеру», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. По информации источника, инцидент произошел утром 30 декабря на улице Советской. Девочка находилась дома с маломобильной очень пожилой бабушкой. При падении из окна ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая доставлена в детскую городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что в Челябинске 16-летняя школьница поймала ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже. Двухлетнюю девочку осмотрели врачи, она не получила никаких травм, как и 16-летняя школьница.