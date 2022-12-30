30 декабря 2022

В Магнитогорске семилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Родители снимали ручки с окон, но девочка смогла их открыть Фото:

Семилетняя девочка в Магнитогорске (Челябинская область) выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Пострадавшая госпитализирована с травмами, сообщил URA.RU источник.

«Семья благополучная. Родители принимали меры, чтобы ребенок не смог открыть окна — ручки с окон были сняты. Однако девочка видела, как родители открывают окна и последовала их примеру», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

По информации источника, инцидент произошел утром 30 декабря на улице Советской. Девочка находилась дома с маломобильной очень пожилой бабушкой. При падении из окна ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая доставлена в детскую городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 16-летняя школьница поймала ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже. Двухлетнюю девочку осмотрели врачи, она не получила никаких травм, как и 16-летняя школьница.

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Семилетняя девочка в Магнитогорске (Челябинская область) выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Пострадавшая госпитализирована с травмами, сообщил URA.RU источник. «Семья благополучная. Родители принимали меры, чтобы ребенок не смог открыть окна — ручки с окон были сняты. Однако девочка видела, как родители открывают окна и последовала их примеру», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. По информации источника, инцидент произошел утром 30 декабря на улице Советской. Девочка находилась дома с маломобильной очень пожилой бабушкой. При падении из окна ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая доставлена в детскую городскую больницу №3. Ее жизни ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что в Челябинске 16-летняя школьница поймала ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже. Двухлетнюю девочку осмотрели врачи, она не получила никаких травм, как и 16-летняя школьница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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