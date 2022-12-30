В Екатеринбурге силовики устроили массовые облавы на мигрантов в преддверии Нового года

31 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Силовики устроили проверки в преддверии Нового года Фото: Анна Майорова © URA.RU Представили УФСБ России по Екатеринбургу и ГУ МВД по Свердловской области устроили массовые проверки мигрантов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Возле ДК Вос 27 декабря силовики проверили 40 человек — троих на выдворение. На складах Ozon и Wildberries 28 и 29 декабря проверили 400 человек, из них 38 доставили в полицейский участок для проверки, а десятерых на выдворение», — рассказал источник в силовых структурах. Также силовики провели рейд 30 декабря возле ледового городка: 63 человек проверили, 12 доставили в полицию, двоих на выдворение. При этом источник отметил, что сотрудники правоохранительных ведомств будут обращать пристальное внимание на ледовый городок и главную елку Екатеринбурга на площади 1905 года. «Почти весь личный состав правоохранительных органов и специальных служб будет на службе и искать людей, которые могут испортить свердловчанам праздник», — добавил источник. Ранее URA.RU сообщало, что силовики два дня подряд устраивали рейды на мигрантов возле складов Ozon и Wildberries. В первый день, 14 декабря, сотрудники правоохранительных ведомств проверили 234 человека. На следующих день силовики проверили 600 мигрантов.

Представили УФСБ России по Екатеринбургу и ГУ МВД по Свердловской области устроили массовые проверки мигрантов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Возле ДК Вос 27 декабря силовики проверили 40 человек — троих на выдворение. На складах Ozon и Wildberries 28 и 29 декабря проверили 400 человек, из них 38 доставили в полицейский участок для проверки, а десятерых на выдворение», — рассказал источник в силовых структурах. Также силовики провели рейд 30 декабря возле ледового городка: 63 человек проверили, 12 доставили в полицию, двоих на выдворение. При этом источник отметил, что сотрудники правоохранительных ведомств будут обращать пристальное внимание на ледовый городок и главную елку Екатеринбурга на площади 1905 года. «Почти весь личный состав правоохранительных органов и специальных служб будет на службе и искать людей, которые могут испортить свердловчанам праздник», — добавил источник. Ранее URA.RU сообщало, что силовики два дня подряд устраивали рейды на мигрантов возле складов Ozon и Wildberries. В первый день, 14 декабря, сотрудники правоохранительных ведомств проверили 234 человека. На следующих день силовики проверили 600 мигрантов.