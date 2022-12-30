В ЯНАО отменили массовые гуляния из-за погоды

31 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске морозная погода стала причиной отмены массовых гуляний Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) новогодние мероприятия на улице отменили из-за морозов. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации. «Внимание! В связи с сильным понижением температуры на улице мероприятие, посвященное празднованию Нового года, в Ноябрьск-парке отменяется», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Причиной также стала холодная погода.

В Ноябрьске (ЯНАО) новогодние мероприятия на улице отменили из-за морозов. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации. «Внимание! В связи с сильным понижением температуры на улице мероприятие, посвященное празднованию Нового года, в Ноябрьск-парке отменяется», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Причиной также стала холодная погода.