30 декабря 2022
29 декабря 2022

В ЯНАО отменили массовые гуляния из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске морозная погода стала причиной отмены массовых гуляний Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) новогодние мероприятия на улице отменили из-за морозов. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации.

«Внимание! В связи с сильным понижением температуры на улице мероприятие, посвященное празднованию Нового года, в Ноябрьск-парке отменяется», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Причиной также стала холодная погода.

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В Ноябрьске (ЯНАО) новогодние мероприятия на улице отменили из-за морозов. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации. «Внимание! В связи с сильным понижением температуры на улице мероприятие, посвященное празднованию Нового года, в Ноябрьск-парке отменяется», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги (ЯНАО) отменили уличные мероприятия в новогоднюю ночь. Причиной также стала холодная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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