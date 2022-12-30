В челябинском районе от замыкания на новогодней гирлянде погибла женщина-инвалид

31 декабря 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Из-за замыкания на гирлянде произошел пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области от замыкания на новогодней электрической гирлянде погибла женщина, инвалид первой группы. Об этом URA.RU сообщили источники. «Проводка в доме была неисправна. Замкнуло новогоднюю гирлянду. В дыме от пожара задохнулась хозяйка квартиры, инвалид первой группы (ДЦП)», — рассказал источник. Смерть диагностировали прибывшие сотрудники скорой помощи. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Погибшей было 37 лет. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос URA.RU по гибели женщины оперативно не ответили. Ранее сообщалось, что неисправная гирлянда на елке стала причиной пожара, при котором погибла целая семья в селе Еманжелинка Еткульского района. В живых остался только девятиклассник, который смог выбраться из горящего дома.

В Кунашакском районе Челябинской области от замыкания на новогодней электрической гирлянде погибла женщина, инвалид первой группы. Об этом URA.RU сообщили источники. «Проводка в доме была неисправна. Замкнуло новогоднюю гирлянду. В дыме от пожара задохнулась хозяйка квартиры, инвалид первой группы (ДЦП)», — рассказал источник. Смерть диагностировали прибывшие сотрудники скорой помощи. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Погибшей было 37 лет. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос URA.RU по гибели женщины оперативно не ответили. Ранее сообщалось, что неисправная гирлянда на елке стала причиной пожара, при котором погибла целая семья в селе Еманжелинка Еткульского района. В живых остался только девятиклассник, который смог выбраться из горящего дома.