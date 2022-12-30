Пермский художник покинул Россию через неделю после задержания

31 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Художник Ffchw покинул РФ из-за своей работы «Свидимся» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Об этом художник написал у себя в соцсети. «В общем, работа „Свидимся“ с ее другими последствиями оказалась переломной. Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — написал художник Ffchw у себя в соцсетях. Полицейские задержали художника ночью 25 декабря во время создания работы «Свидимся». Агентство URA.RU публиковало кадры задержания Ffchw. Его допросили и отпустили домой без составления протокола.

Пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Об этом художник написал у себя в соцсети. «В общем, работа „Свидимся“ с ее другими последствиями оказалась переломной. Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — написал художник Ffchw у себя в соцсетях. Полицейские задержали художника ночью 25 декабря во время создания работы «Свидимся». Агентство URA.RU публиковало кадры задержания Ffchw. Его допросили и отпустили домой без составления протокола.