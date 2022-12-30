30 декабря 2022
29 декабря 2022

Пермский художник покинул Россию через неделю после задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Ffchw покинул РФ из-за своей работы «Свидимся» Фото:

Пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Об этом художник написал у себя в соцсети.

«В общем, работа „Свидимся“ с ее другими последствиями оказалась переломной. Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — написал художник Ffchw у себя в соцсетях.

Полицейские задержали художника ночью 25 декабря во время создания работы «Свидимся». Агентство URA.RU публиковало кадры задержания Ffchw. Его допросили и отпустили домой без составления протокола.

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Пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Об этом художник написал у себя в соцсети. «В общем, работа „Свидимся“ с ее другими последствиями оказалась переломной. Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — написал художник Ffchw у себя в соцсетях. Полицейские задержали художника ночью 25 декабря во время создания работы «Свидимся». Агентство URA.RU публиковало кадры задержания Ffchw. Его допросили и отпустили домой без составления протокола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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