Пермский художник покинул Россию через неделю после задержания

Художник Ffchw покинул РФ из-за своей работы «Свидимся»
Пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Об этом художник написал у себя в соцсети.
«В общем, работа „Свидимся“ с ее другими последствиями оказалась переломной. Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — написал художник Ffchw у себя в соцсетях.
Полицейские задержали художника ночью 25 декабря во время создания работы «Свидимся». Агентство URA.RU публиковало кадры задержания Ffchw. Его допросили и отпустили домой без составления протокола.
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