Иммунолог Крючков дал эпидемиологический прогноз на 2023 год

Иммунолог Крючков: эпидемия гриппа в 2023 году будет слабее, чем в 2022

01 января 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Осенью 2023 года эпидемия гриппа будет слабее нынешней Фото: Размик Закарян © URA.RU Эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле и вернется в середине осени, однако она будет не такой сильной, как в нынешнем сезоне. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Этот сезон по гриппу с высокой вероятностью будет эпидемическим, который происходит раз в 5-6 лет. Но эта ситуация до апреля. Потом должна произойти стабилизация. До середины осени с этим проблем не будет. Если этот сезон будет эпидемически тяжелым до апреля, потом летом перерыв, а осенью зимой 2023 года будет полегче, чем сейчас», — сказал Николай Крючков. Что касается коронавируса, то положение дел в Китае добавляет рисков эпидемиологической ситуации, отметил иммунолог. «Этот год будет, как 2022, либо похуже. Но не как 2020 и 2021 по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции, и не появится нового, более патогенного, летального штамма. Но это прогнозировать невозможно. Риски умеренные есть. Сейчас еще и Китай прибавляет рисков», — уточнил собеседник агентства. Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала URA.RU, что инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Она отметила, что вакцинация спасет от многих смертельных последствий этой инфекции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле и вернется в середине осени, однако она будет не такой сильной, как в нынешнем сезоне. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Этот сезон по гриппу с высокой вероятностью будет эпидемическим, который происходит раз в 5-6 лет. Но эта ситуация до апреля. Потом должна произойти стабилизация. До середины осени с этим проблем не будет. Если этот сезон будет эпидемически тяжелым до апреля, потом летом перерыв, а осенью зимой 2023 года будет полегче, чем сейчас», — сказал Николай Крючков. Что касается коронавируса, то положение дел в Китае добавляет рисков эпидемиологической ситуации, отметил иммунолог. «Этот год будет, как 2022, либо похуже. Но не как 2020 и 2021 по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции, и не появится нового, более патогенного, летального штамма. Но это прогнозировать невозможно. Риски умеренные есть. Сейчас еще и Китай прибавляет рисков», — уточнил собеседник агентства. Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала URA.RU, что инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Она отметила, что вакцинация спасет от многих смертельных последствий этой инфекции.