Иммунолог Скорпилева назвала смертельные осложнения гриппа

Иммунолог Скорпилева: после гриппа человеку грозит инфаркт и инсульт

30 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Прививка от гриппа спасает от тяжелых форм заболевания, сказала Зоя Скорпилева Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении дух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — сказала Зоя Скорпилева. Врач отметила, что необходимо помочь организму защититься от смертельных последствий. «Почему мы все время и призываем вакцинироваться от гриппа? Прививка не спасает вас от заболевания. Но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100%. Это абсолютно доказано на протяжении многих лет», — подчеркнула иммунолог. Ранее врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова предупредила, что после перенесенного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. А врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян отметила, что если дело дойдет до вирусной пневмонии, то в легких могут остаться рубцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении дух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — сказала Зоя Скорпилева. Врач отметила, что необходимо помочь организму защититься от смертельных последствий. «Почему мы все время и призываем вакцинироваться от гриппа? Прививка не спасает вас от заболевания. Но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100%. Это абсолютно доказано на протяжении многих лет», — подчеркнула иммунолог. Ранее врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова предупредила, что после перенесенного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. А врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян отметила, что если дело дойдет до вирусной пневмонии, то в легких могут остаться рубцы.