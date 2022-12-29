29 декабря 2022

Иммунолог Скорпилева назвала смертельные осложнения гриппа

Иммунолог Скорпилева: после гриппа человеку грозит инфаркт и инсульт
© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка от гриппа спасает от тяжелых форм заболевания, сказала Зоя Скорпилева Фото:
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Свиной грипп — 2022

Инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении дух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — сказала Зоя Скорпилева.

Врач отметила, что необходимо помочь организму защититься от смертельных последствий. «Почему мы все время и призываем вакцинироваться от гриппа? Прививка не спасает вас от заболевания. Но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100%. Это абсолютно доказано на протяжении многих лет», — подчеркнула иммунолог.

Ранее врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова предупредила, что после перенесенного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. А врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян отметила, что если дело дойдет до вирусной пневмонии, то в легких могут остаться рубцы.

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Инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении дух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — сказала Зоя Скорпилева. Врач отметила, что необходимо помочь организму защититься от смертельных последствий. «Почему мы все время и призываем вакцинироваться от гриппа? Прививка не спасает вас от заболевания. Но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100%. Это абсолютно доказано на протяжении многих лет», — подчеркнула иммунолог. Ранее врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова предупредила, что после перенесенного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. А врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян отметила, что если дело дойдет до вирусной пневмонии, то в легких могут остаться рубцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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