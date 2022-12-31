Медведев раскрыл основной девиз России в 2022 году

Медведев: фраза «своих не бросаем» стала главным девизом 2022 года

31 декабря 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Россия «открыла сердце» союзникам РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выражение «своих не бросаем» стало главным девизом в уходящем 2022 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе новогоднего обращения к россиянам. «Выражение „Своих не бросаем“ стало девизом уходящего года», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Политик также добавил, что за этот год Россия «открыла свое сердце» для всех союзников РФ. Также Медведев в своем обращении заявил, что спецоперация на Украине помогает положить конец нацистскому киевскому режиму. Он уточнил, что в цели СВО входит и отстаивание права людей на родной язык.

Выражение «своих не бросаем» стало главным девизом в уходящем 2022 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе новогоднего обращения к россиянам. «Выражение „Своих не бросаем“ стало девизом уходящего года», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также добавил, что за этот год Россия «открыла свое сердце» для всех союзников РФ. Также Медведев в своем обращении заявил, что спецоперация на Украине помогает положить конец нацистскому киевскому режиму. Он уточнил, что в цели СВО входит и отстаивание права людей на родной язык.