Медведев раскрыл основной девиз России в 2022 году

Выражение «своих не бросаем» стало главным девизом в уходящем 2022 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе новогоднего обращения к россиянам.
«Выражение „Своих не бросаем“ стало девизом уходящего года», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также добавил, что за этот год Россия «открыла свое сердце» для всех союзников РФ.
Также Медведев в своем обращении заявил, что спецоперация на Украине помогает положить конец нацистскому киевскому режиму. Он уточнил, что в цели СВО входит и отстаивание права людей на родной язык.
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Выражение «своих не бросаем» стало главным девизом в уходящем 2022 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе новогоднего обращения к россиянам. «Выражение „Своих не бросаем“ стало девизом уходящего года», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также добавил, что за этот год Россия «открыла свое сердце» для всех союзников РФ. Также Медведев в своем обращении заявил, что спецоперация на Украине помогает положить конец нацистскому киевскому режиму. Он уточнил, что в цели СВО входит и отстаивание права людей на родной язык.