Медведев раскрыл основной девиз России в 2022 году

Медведев: фраза «своих не бросаем» стала главным девизом 2022 года
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Политсовет партии
Дмитрий Медведев заявил, что Россия «открыла сердце» союзникам РФ Фото:

Выражение «своих не бросаем» стало главным девизом в уходящем 2022 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе новогоднего обращения к россиянам.

«Выражение „Своих не бросаем“ стало девизом уходящего года», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также добавил, что за этот год Россия «открыла свое сердце» для всех союзников РФ.

Также Медведев в своем обращении заявил, что спецоперация на Украине помогает положить конец нацистскому киевскому режиму. Он уточнил, что в цели СВО входит и отстаивание права людей на родной язык.

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Выражение «своих не бросаем» стало главным девизом в уходящем 2022 году. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе новогоднего обращения к россиянам. «Выражение „Своих не бросаем“ стало девизом уходящего года», — заявил Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также добавил, что за этот год Россия «открыла свое сердце» для всех союзников РФ. Также Медведев в своем обращении заявил, что спецоперация на Украине помогает положить конец нацистскому киевскому режиму. Он уточнил, что в цели СВО входит и отстаивание права людей на родной язык.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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