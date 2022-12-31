Путин заявил, что 2022 год разделил Россию на героев и предателей

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Год показал, что нет выше силы, чем сила любви к своим родным, заявил Владимир Путин Фото:

Уходящий 2022 год четко разделил мужество и героизм от предательства и малодушия среди российских граждан. Об этом в новогоднем обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.

«Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». — заявил Владимир Путин. Российский лидер добавил, что 2022 год выявил отсутствие какой-либо силы, которая была бы выше любви к своим родным и близким и преданности своему Отечеству.

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Уходящий 2022 год четко разделил мужество и героизм от предательства и малодушия среди российских граждан. Об этом в новогоднем обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин. «Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». — заявил Владимир Путин. Российский лидер добавил, что 2022 год выявил отсутствие какой-либо силы, которая была бы выше любви к своим родным и близким и преданности своему Отечеству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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