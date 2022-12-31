Путин заявил, что 2022 год разделил Россию на героев и предателей

Год показал, что нет выше силы, чем сила любви к своим родным, заявил Владимир Путин
Уходящий 2022 год четко разделил мужество и героизм от предательства и малодушия среди российских граждан. Об этом в новогоднем обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.
«Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». — заявил Владимир Путин. Российский лидер добавил, что 2022 год выявил отсутствие какой-либо силы, которая была бы выше любви к своим родным и близким и преданности своему Отечеству.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.