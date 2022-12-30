В момент аварии на остановке не было людей
В Тюмени пьяная женщина снесла на автомобиле автобусную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Авария произошла на улице Щербакова.
«Нетрезвая 43-летняя дама на этой белой машине снесла автобусный павильон на улице Щербакова, 49. К счастью, людей на остановке не было. Автомобилистка ехала с мужем за покупками после распития виски», — рассказали в ведомстве.
Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тюменка отказалась. Также выяснилось, что женщина не имела водительских прав.
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