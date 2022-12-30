Пьяная тюменка снесла автобусную остановку. Фото

31 декабря 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

В момент аварии на остановке не было людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пьяная женщина снесла на автомобиле автобусную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Авария произошла на улице Щербакова. «Нетрезвая 43-летняя дама на этой белой машине снесла автобусный павильон на улице Щербакова, 49. К счастью, людей на остановке не было. Автомобилистка ехала с мужем за покупками после распития виски», — рассказали в ведомстве. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тюменка отказалась. Также выяснилось, что женщина не имела водительских прав. Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции

В Тюмени пьяная женщина снесла на автомобиле автобусную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Авария произошла на улице Щербакова. «Нетрезвая 43-летняя дама на этой белой машине снесла автобусный павильон на улице Щербакова, 49. К счастью, людей на остановке не было. Автомобилистка ехала с мужем за покупками после распития виски», — рассказали в ведомстве. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тюменка отказалась. Также выяснилось, что женщина не имела водительских прав.