30 декабря 2022
29 декабря 2022

Пьяная тюменка снесла автобусную остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, автобусная остановка, деревня, село
В момент аварии на остановке не было людей Фото:

В Тюмени пьяная женщина снесла на автомобиле автобусную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Авария произошла на улице Щербакова.

«Нетрезвая 43-летняя дама на этой белой машине снесла автобусный павильон на улице Щербакова, 49. К счастью, людей на остановке не было. Автомобилистка ехала с мужем за покупками после распития виски», — рассказали в ведомстве.

Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тюменка отказалась. Также выяснилось, что женщина не имела водительских прав.

Фото:

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В Тюмени пьяная женщина снесла на автомобиле автобусную остановку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Авария произошла на улице Щербакова. «Нетрезвая 43-летняя дама на этой белой машине снесла автобусный павильон на улице Щербакова, 49. К счастью, людей на остановке не было. Автомобилистка ехала с мужем за покупками после распития виски», — рассказали в ведомстве. Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тюменка отказалась. Также выяснилось, что женщина не имела водительских прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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