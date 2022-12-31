В США заявили об угрозе безопасности страны из-за Байдена

Джо Байден находится не в лучшем физическом и когнитивном состоянии, отметила Джордан БойдФото: официальный сайт президента Украины
Преклонный возраст и частые ляпы президента США Джо Байдена ставят под угрозу безопасность США. Об этом написали в Federalist.
По словам обозревателя издания Джордан Бойд, возраст и ментальное состояние американского президента представляет угрозу безопасности для США. «Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — отметила в статье журналист. Она подчеркнула, что Байден подвергает Соединенные Штаты риску всякий раз, как начинает говорить. Бойд отметила, что выходки Байдена нередко становятся объектом насмешек в социальной сети TikTok.
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Преклонный возраст и частые ляпы президента США Джо Байдена ставят под угрозу безопасность США. Об этом написали в Federalist. По словам обозревателя издания Джордан Бойд, возраст и ментальное состояние американского президента представляет угрозу безопасности для США. «Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — отметила в статье журналист. Она подчеркнула, что Байден подвергает Соединенные Штаты риску всякий раз, как начинает говорить. Бойд отметила, что выходки Байдена нередко становятся объектом насмешек в социальной сети TikTok. Ранее сообщалось, что 59% американских граждан обеспокоены ментальным здоровьем своего президента. Также Fox News проводил опрос, в результате которого многие опрошенные назвали отставку Байдена лучшим подарком на Рождество.