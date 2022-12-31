Полянский: помирить Баку и Ереван не дает Франция

Франция воспрепятствовала реализации предложений по урегулированию напряжения вокруг Лачинского коридора в Совбезе ООН. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Путь через Лачинский коридор — единственный дорога, связывающая Армению с Карабахом.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре является самым главным вопросом, его слова передает RT. МИД РФ, в свою очередь, выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в попытках восстановить функционирование Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Франция воспрепятствовала реализации предложений по урегулированию напряжения вокруг Лачинского коридора в Совбезе ООН. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», — заявил Полянский в своем telegram-канале. Путь через Лачинский коридор — единственный дорога, связывающая Армению с Карабахом. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре является самым главным вопросом, его слова передает RT. МИД РФ, в свою очередь, выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в попытках восстановить функционирование Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов.