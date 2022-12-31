31 декабря 2022

Более 15 человек ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ

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ВСУ обстреляли Макеевку в новогоднюю ночь, есть пострадавшие Фото:

Согласно предварительным данным, более 15 человек было ранено в ходе обстрела Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — сообщили агентству ТАСС в СЦКК.

Ранее стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Макеевку и Донецк. Киевский режим применил артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставили страны НАТО.

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Согласно предварительным данным, более 15 человек было ранено в ходе обстрела Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — сообщили агентству ТАСС в СЦКК. Ранее стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Макеевку и Донецк. Киевский режим применил артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставили страны НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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