Более 15 человек ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ 01 января 2023 в 06:02 Размер текста - 17 + ВСУ обстреляли Макеевку в новогоднюю ночь, есть пострадавшие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно предварительным данным, более 15 человек было ранено в ходе обстрела Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — сообщили агентству ТАСС в СЦКК. Ранее стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Макеевку и Донецк. Киевский режим применил артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставили страны НАТО. Согласно предварительным данным, более 15 человек было ранено в ходе обстрела Макеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется», — сообщили агентству ТАСС в СЦКК. Ранее стало известно, что ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Макеевку и Донецк. Киевский режим применил артиллерию калибра 155 миллиметров, которую им поставили страны НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям