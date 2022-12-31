31 декабря 2022
30 декабря 2022

Мэр из ХМАО поздравил нового жителя Югры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
Мальчик появился на свет в 01:39 Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов поздравил первого малыша, родившегося в новогоднюю ночь. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«В Сургутском центре охраны материнства и детства в 01:39 на свет появился первый ребенок в 2023 году. Искренне поздравляю родителей. От всех сургутян желаю малышу счастья и здоровья», — говорится в сообщении.

Мальчик родился весом 4,790 кг и ростом 56 см. Всего в центре охраны материнства и детства в новогоднюю ночь родились трое малышей: два мальчика и одна девочка.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи из ХМАО выходили младенца весом в 660 граммов. В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства медики боролись за жизнь ребенка 89 дней. Девочку выписали с весом 2460 граммов.

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов поздравил первого малыша, родившегося в новогоднюю ночь. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «В Сургутском центре охраны материнства и детства в 01:39 на свет появился первый ребенок в 2023 году. Искренне поздравляю родителей. От всех сургутян желаю малышу счастья и здоровья», — говорится в сообщении. Мальчик родился весом 4,790 кг и ростом 56 см. Всего в центре охраны материнства и детства в новогоднюю ночь родились трое малышей: два мальчика и одна девочка. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из ХМАО выходили младенца весом в 660 граммов. В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства медики боролись за жизнь ребенка 89 дней. Девочку выписали с весом 2460 граммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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