20 июня 2022

Врачи из Сургута выходили младенца весом в 660 граммов

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
За жизнь младенца врачи боролись 89 дней Фото:

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства врачи выходили младенца, родившегося недоношенным. Вес девочки при рождении составлял 660 грамм, сообщает глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«Коллеги в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства выходили девочку, которая родилась в марте с весом в 660 грамм! Девочку выписали с весом 2 460 грамм», — сообщает Добровольский. Врачи боролись за жизнь младенца 89 дней.

Ранее URA.RU рассказало о спасении врачами Сургута ребенка, выпавшего с пятого этажа. Его жизнь спасли медработники бригады скорой помощи.

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В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства врачи выходили младенца, родившегося недоношенным. Вес девочки при рождении составлял 660 грамм, сообщает глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Коллеги в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства выходили девочку, которая родилась в марте с весом в 660 грамм! Девочку выписали с весом 2 460 грамм», — сообщает Добровольский. Врачи боролись за жизнь младенца 89 дней. Ранее URA.RU рассказало о спасении врачами Сургута ребенка, выпавшего с пятого этажа. Его жизнь спасли медработники бригады скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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