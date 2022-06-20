Врачи из Сургута выходили младенца весом в 660 граммов

За жизнь младенца врачи боролись 89 дней Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства врачи выходили младенца, родившегося недоношенным. Вес девочки при рождении составлял 660 грамм, сообщает глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«Коллеги в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства выходили девочку, которая родилась в марте с весом в 660 грамм! Девочку выписали с весом 2 460 грамм», — сообщает Добровольский. Врачи боролись за жизнь младенца 89 дней.

Ранее URA.RU рассказало о спасении врачами Сургута ребенка, выпавшего с пятого этажа. Его жизнь спасли медработники бригады скорой помощи.