31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

В Тюмень придет резкое потепление

Росгидрометцентр: в Тюмени потеплеет до минус 3 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 2 января температура воздуха поднимется до -3 Фото:

Жителей Тюмени 2 января ожидает резкое потепление. Днем температура воздуха поднимется до -3 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

«В Тюмени днем 2 января температура воздуха составит -3 градуса, ночью опустится до -7. Облачно, небольшой снег. Ветер 8 м/с», — говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Теплая погода в Тюмени продержится два дня. Уже ночью 3 января синоптики прогнозируют похолодание до -22. Днем 4 января температура воздуха составит -19 градусов.

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Жителей Тюмени 2 января ожидает резкое потепление. Днем температура воздуха поднимется до -3 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «В Тюмени днем 2 января температура воздуха составит -3 градуса, ночью опустится до -7. Облачно, небольшой снег. Ветер 8 м/с», — говорится в сообщении Росгидрометцентра. Теплая погода в Тюмени продержится два дня. Уже ночью 3 января синоптики прогнозируют похолодание до -22. Днем 4 января температура воздуха составит -19 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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