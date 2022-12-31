В Тюмень придет резкое потепление

Днем 2 января температура воздуха поднимется до -3
Жителей Тюмени 2 января ожидает резкое потепление. Днем температура воздуха поднимется до -3 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.
«В Тюмени днем 2 января температура воздуха составит -3 градуса, ночью опустится до -7. Облачно, небольшой снег. Ветер 8 м/с», — говорится в сообщении Росгидрометцентра.
Теплая погода в Тюмени продержится два дня. Уже ночью 3 января синоптики прогнозируют похолодание до -22. Днем 4 января температура воздуха составит -19 градусов.
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