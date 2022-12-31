Жители Магнитогорска отправят на фронт стиральные машины

01 января 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

На передовой бойцы смогут намного быстрее постирать вещи (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, собирают для отправки на фронт миниатюрные стиральные машины. Об этом они сообщили в соцсетях. «Поступил запрос на стильные машинки „Малютка“, „Фея“. Необходимо восемь штук для помывочных комнат, для стирки носков, трусов», — говорится в сообщении группы «Все для Победы!!! г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что техника принимается в дар. Стиральные машины будут очень востребованы на передовой. Ранее мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, собирают для отправки на фронт миниатюрные стиральные машины. Об этом они сообщили в соцсетях. «Поступил запрос на стильные машинки „Малютка“, „Фея“. Необходимо восемь штук для помывочных комнат, для стирки носков, трусов», — говорится в сообщении группы «Все для Победы!!! г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что техника принимается в дар. Стиральные машины будут очень востребованы на передовой. Ранее мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.