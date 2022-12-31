Жители Магнитогорска отправят на фронт стиральные машины

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, собирают для отправки на фронт миниатюрные стиральные машины. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Поступил запрос на стильные машинки „Малютка“, „Фея“. Необходимо восемь штук для помывочных комнат, для стирки носков, трусов», — говорится в сообщении группы «Все для Победы!!! г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении указано, что техника принимается в дар. Стиральные машины будут очень востребованы на передовой.
Ранее мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.
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