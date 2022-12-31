31 декабря 2022
30 декабря 2022

Жители Магнитогорска отправят на фронт стиральные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, прачечная, стиральная машина
На передовой бойцы смогут намного быстрее постирать вещи (фото из архива) Фото:
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Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, собирают для отправки на фронт миниатюрные стиральные машины. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Поступил запрос на стильные машинки „Малютка“, „Фея“. Необходимо восемь штук для помывочных комнат, для стирки носков, трусов», — говорится в сообщении группы «Все для Победы!!! г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что техника принимается в дар. Стиральные машины будут очень востребованы на передовой.

Ранее мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.

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Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, собирают для отправки на фронт миниатюрные стиральные машины. Об этом они сообщили в соцсетях. «Поступил запрос на стильные машинки „Малютка“, „Фея“. Необходимо восемь штук для помывочных комнат, для стирки носков, трусов», — говорится в сообщении группы «Все для Победы!!! г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что техника принимается в дар. Стиральные машины будут очень востребованы на передовой. Ранее мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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