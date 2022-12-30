Мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом

Военнослужащие пожелали землякам здоровья и счастья и пообещали скоро вернуться
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мобилизованные жители Магнитогорска Челябинской области передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.
«Завтра Новый год! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Здоровья всем, счастья, ждите нас, мы скоро будем!», — говорят бойцы в ролике, выложенном на странице «Черное&Белое Магнитогорск», во «ВКонтакте».
Поздравление вызвало множество комментариев. Магнитогорцы желали военнослужащим легкой службы и скорого возвращения домой живыми и невредимыми, беречь себя, и, конечно, поздравляли с Новым годом в ответ.
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