Мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом

31 декабря 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Военнослужащие пожелали землякам здоровья и счастья и пообещали скоро вернуться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные жители Магнитогорска Челябинской области передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях. «Завтра Новый год! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Здоровья всем, счастья, ждите нас, мы скоро будем!», — говорят бойцы в ролике, выложенном на странице «Черное&Белое Магнитогорск», во «ВКонтакте». Поздравление вызвало множество комментариев. Магнитогорцы желали военнослужащим легкой службы и скорого возвращения домой живыми и невредимыми, беречь себя, и, конечно, поздравляли с Новым годом в ответ.

Мобилизованные жители Магнитогорска Челябинской области передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях. «Завтра Новый год! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Здоровья всем, счастья, ждите нас, мы скоро будем!», — говорят бойцы в ролике, выложенном на странице «Черное&Белое Магнитогорск», во «ВКонтакте». Поздравление вызвало множество комментариев. Магнитогорцы желали военнослужащим легкой службы и скорого возвращения домой живыми и невредимыми, беречь себя, и, конечно, поздравляли с Новым годом в ответ.