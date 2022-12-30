30 декабря 2022

Мобилизованные жители Магнитогорска передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом

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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Военнослужащие пожелали землякам здоровья и счастья и пообещали скоро вернуться Фото:
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Мобилизованные жители Магнитогорска Челябинской области передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях.

«Завтра Новый год! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Здоровья всем, счастья, ждите нас, мы скоро будем!», — говорят бойцы в ролике, выложенном на странице «Черное&Белое Магнитогорск», во «ВКонтакте».

Поздравление вызвало множество комментариев. Магнитогорцы желали военнослужащим легкой службы и скорого возвращения домой живыми и невредимыми, беречь себя, и, конечно, поздравляли с Новым годом в ответ.

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Мобилизованные жители Магнитогорска Челябинской области передали привет с фронта землякам и поздравили с Новым годом. Поздравление появилось в соцсетях. «Завтра Новый год! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Здоровья всем, счастья, ждите нас, мы скоро будем!», — говорят бойцы в ролике, выложенном на странице «Черное&Белое Магнитогорск», во «ВКонтакте». Поздравление вызвало множество комментариев. Магнитогорцы желали военнослужащим легкой службы и скорого возвращения домой живыми и невредимыми, беречь себя, и, конечно, поздравляли с Новым годом в ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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