В основу постановки легло сказание о богатыре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сцене Дворца культуры им. М.И. Калинина в Перми в первых числах января покажут цирковое шоу, в основу которого легло сказание о коми-пермяцком колдуне-богатыре. Эта информация размещена на странице досугового учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Только 7 и 8 января 2023 года голос ветра унесет вас навстречу увлекательному повествованию, а игра актеров создаст неповторимый мир духов, героев и сказок. Мы расскажем историю о легендарном коми-пермяцком колдуне-богатыре Кудым-Оше, о его путешествии за княжной Костэ и о страшной битве со змеем Гундыром», — указано в сообщении.

URA.RU писало ранее, что у пермских любителей балета появилась возможность увидеть постановку «Щелкунчика» в интерпретации швейцарского хореографа Кристиана Шпука. Он отказался от привычного пересказа сказки, взяв за основу оригинальный литературный сюжет.

Пермякам покажут цирковое шоу «Легенда севера» Фото: VK «Дворец Культуры им. М.И. Калинина г. Пермь»