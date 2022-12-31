31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Перми покажут цирковое шоу о коми-пермяцком колдуне-богатыре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в ледовой арене Трактор. Челябинск, ледовое шоу татьяны навки
В основу постановки легло сказание о богатыре (архивное фото) Фото:

На сцене Дворца культуры им. М.И. Калинина в Перми в первых числах января покажут цирковое шоу, в основу которого легло сказание о коми-пермяцком колдуне-богатыре. Эта информация размещена на странице досугового учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Только 7 и 8 января 2023 года голос ветра унесет вас навстречу увлекательному повествованию, а игра актеров создаст неповторимый мир духов, героев и сказок. Мы расскажем историю о легендарном коми-пермяцком колдуне-богатыре Кудым-Оше, о его путешествии за княжной Костэ и о страшной битве со змеем Гундыром», — указано в сообщении.

URA.RU писало ранее, что у пермских любителей балета появилась возможность увидеть постановку «Щелкунчика» в интерпретации швейцарского хореографа Кристиана Шпука. Он отказался от привычного пересказа сказки, взяв за основу оригинальный литературный сюжет.

Пермякам покажут цирковое шоу «Легенда севера»
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По словам организаторов, шоу позволит зрителям с головой погрузиться в «мир удивительной легенды»
Фото:

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На сцене Дворца культуры им. М.И. Калинина в Перми в первых числах января покажут цирковое шоу, в основу которого легло сказание о коми-пермяцком колдуне-богатыре. Эта информация размещена на странице досугового учреждения в соцсети «ВКонтакте». «Только 7 и 8 января 2023 года голос ветра унесет вас навстречу увлекательному повествованию, а игра актеров создаст неповторимый мир духов, героев и сказок. Мы расскажем историю о легендарном коми-пермяцком колдуне-богатыре Кудым-Оше, о его путешествии за княжной Костэ и о страшной битве со змеем Гундыром», — указано в сообщении. URA.RU писало ранее, что у пермских любителей балета появилась возможность увидеть постановку «Щелкунчика» в интерпретации швейцарского хореографа Кристиана Шпука. Он отказался от привычного пересказа сказки, взяв за основу оригинальный литературный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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