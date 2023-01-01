Восьми миллионам россиян запретили выезжать из страны

ФССП: число невыездных россиян выросло за год почти в два раза
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Из России не могут выехать 8 миллионов человек, сообщили в ФССП Фото:

Выезд из страны из-за долгов запрещен 8 миллионам россиян. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

«В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из РФ действуют в рамках 8 млн исполнительных производств», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ФССП России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 4,6 млн исполнительных производств.

Ограничение на выезд за границу применятся к россиянам за долги по выплатам алиментов, кредитов или оплате жилищно-коммунальных услуг. Гражданину запрещается выезжать из страны, если сумма его долга составляет 30 тысяч рублей или более. Если же у человека ранее были проблемы с уголовным законодательством, сумма долга для запрета на выезд меньше — 10 тысяч рублей.

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Выезд из страны из-за долгов запрещен 8 миллионам россиян. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России. «В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из РФ действуют в рамках 8 млн исполнительных производств», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ФССП России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 4,6 млн исполнительных производств. Ограничение на выезд за границу применятся к россиянам за долги по выплатам алиментов, кредитов или оплате жилищно-коммунальных услуг. Гражданину запрещается выезжать из страны, если сумма его долга составляет 30 тысяч рублей или более. Если же у человека ранее были проблемы с уголовным законодательством, сумма долга для запрета на выезд меньше — 10 тысяч рублей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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