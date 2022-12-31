Блогер HiMan собрал 1,5 млн рублей на восстановление сгоревшего дома в Екатеринбурге

Дом блогера сгорел 31 декабря 2022 года Фото: telegram-канал «HiMan в бункере»

Блогер HiMan (настоящее имя — Андрей Ширгин) сообщил, что за сутки ему удалось собрать около 1,5 млн рублей на восстановление своего сгоревшего трехэтажного дома в Екатеринбурге, в котором он снимал видео. Ранее он говорил, что на ремонт дома уйдет около трех миллионов рублей.

«Вчера и сегодня переживал эмоциональные всплески из-за сгоревшего дома. Эмоции прошли. <…> Огромное спасибо за финансовую помощь. За сутки вы смогли набрать чуть меньше половины нужной суммы. Это очень круто и безумно поднимает стимул не унывать», — написал HiMan в своем telegram-канале.

HiMan сообщил, что 2 января будет разгребать руины вместе с друзьями. Также он пообещал предоставить отчет о собранной его подписчиками сумме. «Скину, когда вся сумма наберется. Крупным донатерам передам огромную благодарность от себя и команды», — написал блогер. Точные причины возгорания, по его словам, до сих пор неизвестны.

Дом блогера из Новосибирска площадью 300 квадратных метров сгорел 31 декабря 2022 года. Рано утром его подписчики писали ему об этом. Но HiMan спал. Об инциденте он узнал от своего друга, который сумел дозвониться до него.

Приехав к дому, он обнаружил, что внутри все насквозь промокло. «Первый этаж в грязи и воде. На втором этаже промокли все электронные приборы», — пояснял HiMan. Он записал видео, в котором попросил своих подписчиков скинуть ему три миллиона рублей на ремонт дома.