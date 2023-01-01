Британцы набросились на Зеленского, призвавшего к захвату Крыма

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за его призыв к захвату Крыма

01 января 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Президент Украины призвал к захвату Крыма в своем новогоднем обращении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Великобритании выступили с критикой в сторону президента Украины Владимира Зеленского, в своем новогоднем обращении призвавшего Вооруженные силы Украины к захвату Крыма. Своим мнением британцы поделились к комментариях под публикацией газеты Daily Mail. «Остановите этот конфликт сейчас же. Россия хочет мирных переговоров, почему вы тормозите? Может быть, это триллионы, да триллионы долларов, которые вы крадете из военного сундука?» — задался вопросом пользователь под ником DPJ1187 в комментариях под публикацией издания. Его поддержал читатель, представившийся как Dave-D. «Зеленский просто хочет, чтобы военные действия продолжались как можно дольше! Он любит быть в центре внимания и [западные страны] просто продолжают посылать ему миллиарды!» — написал он. «2023… Год тупика… Просто стрелять ракетами друг в друга и убивать людей. Как идут мирные переговоры? О, нет никаких мирных переговоров? Смешно», — поделился мнением по поводу заявлений Зеленского читатель под ником Cheesed off 2. А британец под ником Tuballcain считает, что своими действиями президент Украины «подстрекает Запад к мировой войне». Читатель газеты, назвавшийся Kipper Tie, выступил с мнением, что Зеленский забирает всю финансовую помощь Запада себе. «Новоявленный миллиардер. Благодаря налогоплательщикам США, у Зеленского будет отличный 2023 год. Хотя насчет украинцев не уверен», — написал он. А британец под ником David J был лаконичен, написав: «Давайте поменьше Зеленского на 2023 год». Помимо Крыма Зеленский также призвал граждан Украины в 2023 году вернуть Мелитополь, Сватово и другие территории Донбасса. По его словам, Украина должна вернуться к своим границам 1991 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Великобритании выступили с критикой в сторону президента Украины Владимира Зеленского, в своем новогоднем обращении призвавшего Вооруженные силы Украины к захвату Крыма. Своим мнением британцы поделились к комментариях под публикацией газеты Daily Mail. «Остановите этот конфликт сейчас же. Россия хочет мирных переговоров, почему вы тормозите? Может быть, это триллионы, да триллионы долларов, которые вы крадете из военного сундука?» — задался вопросом пользователь под ником DPJ1187 в комментариях под публикацией издания. Его поддержал читатель, представившийся как Dave-D. «Зеленский просто хочет, чтобы военные действия продолжались как можно дольше! Он любит быть в центре внимания и [западные страны] просто продолжают посылать ему миллиарды!» — написал он. «2023… Год тупика… Просто стрелять ракетами друг в друга и убивать людей. Как идут мирные переговоры? О, нет никаких мирных переговоров? Смешно», — поделился мнением по поводу заявлений Зеленского читатель под ником Cheesed off 2. А британец под ником Tuballcain считает, что своими действиями президент Украины «подстрекает Запад к мировой войне». Читатель газеты, назвавшийся Kipper Tie, выступил с мнением, что Зеленский забирает всю финансовую помощь Запада себе. «Новоявленный миллиардер. Благодаря налогоплательщикам США, у Зеленского будет отличный 2023 год. Хотя насчет украинцев не уверен», — написал он. А британец под ником David J был лаконичен, написав: «Давайте поменьше Зеленского на 2023 год». Помимо Крыма Зеленский также призвал граждан Украины в 2023 году вернуть Мелитополь, Сватово и другие территории Донбасса. По его словам, Украина должна вернуться к своим границам 1991 года.