Пушилин: ВСУ усилили обстрел ДНР в новогоднюю ночь

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин отметил работу российских военных в регионе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) в новогоднюю ночь. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима, потому что с 2014 года это является их циничной практикой», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС, уверив, что под обстрел ВСУ попало множество гражданских объектов республики.

Врио главы ДНР также высоко оценил слаженную работу систем ПВО, контрбатарейщиков и артиллеристов. По словам Пушилина, они «не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», и без них разрушений в регионе было бы значительно больше.

Под огонь украинских военных в новогоднюю ночь попали Донецк и Макеевка. По информации представительства ДНР в СЦКК, для обстрела ВСУ применяли ракеты и артиллерию, поставленную НАТО.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) в новогоднюю ночь. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима, потому что с 2014 года это является их циничной практикой», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС, уверив, что под обстрел ВСУ попало множество гражданских объектов республики. Врио главы ДНР также высоко оценил слаженную работу систем ПВО, контрбатарейщиков и артиллеристов. По словам Пушилина, они «не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», и без них разрушений в регионе было бы значительно больше. Под огонь украинских военных в новогоднюю ночь попали Донецк и Макеевка. По информации представительства ДНР в СЦКК, для обстрела ВСУ применяли ракеты и артиллерию, поставленную НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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