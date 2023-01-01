Пушилин: ВСУ усилили обстрел ДНР в новогоднюю ночь

01 января 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин отметил работу российских военных в регионе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) в новогоднюю ночь. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима, потому что с 2014 года это является их циничной практикой», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС, уверив, что под обстрел ВСУ попало множество гражданских объектов республики. Врио главы ДНР также высоко оценил слаженную работу систем ПВО, контрбатарейщиков и артиллеристов. По словам Пушилина, они «не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», и без них разрушений в регионе было бы значительно больше. Под огонь украинских военных в новогоднюю ночь попали Донецк и Макеевка. По информации представительства ДНР в СЦКК, для обстрела ВСУ применяли ракеты и артиллерию, поставленную НАТО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) в новогоднюю ночь. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима, потому что с 2014 года это является их циничной практикой», — сказал Пушилин в разговоре с ТАСС, уверив, что под обстрел ВСУ попало множество гражданских объектов республики. Врио главы ДНР также высоко оценил слаженную работу систем ПВО, контрбатарейщиков и артиллеристов. По словам Пушилина, они «не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», и без них разрушений в регионе было бы значительно больше. Под огонь украинских военных в новогоднюю ночь попали Донецк и Макеевка. По информации представительства ДНР в СЦКК, для обстрела ВСУ применяли ракеты и артиллерию, поставленную НАТО.