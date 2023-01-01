Глава НАТО назвал условие для переговоров Украины с Россией

Столтенберг: Запад должен продолжить поддержку Украины, чтобы она вышла из конфликта суверенным государством

01 января 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

После спецоперации Украина станет суверенным государством, считает Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внесение пункта, который закрепляет положение Украины как независимого государства Европы, в мирный договор между Кремлем и Киевом возможно в случае продолжения поддержки НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, по которому Украина одержит победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить ей поддержку», — заявил Столтенберг. Его слова приводит телеканал BBC . Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Стороны уже проводили переговоры в марте в Турции. Однако по их результатам не был заключен мирный договор. Позже президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. Свое решение он позднее узаконил. В конце концов он заявил, что готов пойти на подписание мира, если Россия выполнит ряд условий. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Внесение пункта, который закрепляет положение Украины как независимого государства Европы, в мирный договор между Кремлем и Киевом возможно в случае продолжения поддержки НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, по которому Украина одержит победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить ей поддержку», — заявил Столтенберг. Его слова приводит телеканал BBC. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Стороны уже проводили переговоры в марте в Турции. Однако по их результатам не был заключен мирный договор. Позже президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией. Свое решение он позднее узаконил. В конце концов он заявил, что готов пойти на подписание мира, если Россия выполнит ряд условий. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.