Психиатр заподозрил распад мозга у Владимира Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении признал организацию терактов на Крымском мосту, его состояние свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков. К таким выводам пришел психиатр Василий Шуров, проанализировав недавнюю речь украинского лидера.

«Человек признается в Крымском мосте — в том, что они отрицают категорически. Мы видим деградацию, конечно, актерскую. Он мог бы играть, а тут монотонное бубнение без эмоций. Я все-таки должен отметить, что это продолжается распад мозга под воздействием наркотиков», — сказал Шуров в интервью Пятому каналу . По мнению врача, новогоднее обращение Зеленского — не более, чем качественный пропагандистский ролик, а сам президент в свои слова не верит.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Зеленский признался в теракте на Крымском мосту. В ходе своего новогоднего обращения он, говоря о противостоянии Украины и России, подтвердил причастность Киева к преступлению.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении признал организацию терактов на Крымском мосту, его состояние свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков. К таким выводам пришел психиатр Василий Шуров, проанализировав недавнюю речь украинского лидера. «Человек признается в Крымском мосте — в том, что они отрицают категорически. Мы видим деградацию, конечно, актерскую. Он мог бы играть, а тут монотонное бубнение без эмоций. Я все-таки должен отметить, что это продолжается распад мозга под воздействием наркотиков», — сказал Шуров в интервью Пятому каналу. По мнению врача, новогоднее обращение Зеленского — не более, чем качественный пропагандистский ролик, а сам президент в свои слова не верит. Ранее URA.RU сообщало о том, что Зеленский признался в теракте на Крымском мосту. В ходе своего новогоднего обращения он, говоря о противостоянии Украины и России, подтвердил причастность Киева к преступлению.