Зеленский впервые признался в теракте на Крымском мосту 01 января 2023 в 11:21 Размер текста - 17 + Президент Украины Владимир Зеленский в качестве достижений ВСУ, назвал теракт на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о противостоянии Украины России, подтвердил причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом он сообщил в ходе своего новогоднего обращения. «Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. <…> Харьков. Николаев. Чернобаевка. Крымский мост», — отметил он. Обращение президент опубликовал в своем telegram-канале. Также Зеленский подчеркнул и другие достижения. Например, использование против РФ дальнобойных американских ракет HIMARS, подрыв Антоновского моста, оборону Киева и другие события. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Ранее Зеленский назвал главную цель Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ. По его мнению, она состоит в возвращении украинских территорий к границам 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о противостоянии Украины России, подтвердил причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом он сообщил в ходе своего новогоднего обращения. «Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. <…> Харьков. Николаев. Чернобаевка. Крымский мост», — отметил он. Обращение президент опубликовал в своем telegram-канале. Также Зеленский подчеркнул и другие достижения. Например, использование против РФ дальнобойных американских ракет HIMARS, подрыв Антоновского моста, оборону Киева и другие события. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Ранее Зеленский назвал главную цель Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ. По его мнению, она состоит в возвращении украинских территорий к границам 1991 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям