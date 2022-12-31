31 декабря 2022

Зеленский впервые признался в теракте на Крымском мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
Президент Украины Владимир Зеленский в качестве достижений ВСУ, назвал теракт на Крымском мосту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о противостоянии Украины России, подтвердил причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом он сообщил в ходе своего новогоднего обращения.

«Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. <…> Харьков. Николаев. Чернобаевка. Крымский мост», — отметил он. Обращение президент опубликовал в своем telegram-канале. Также Зеленский подчеркнул и другие достижения. Например, использование против РФ дальнобойных американских ракет HIMARS, подрыв Антоновского моста, оборону Киева и другие события.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Ранее Зеленский назвал главную цель Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ. По его мнению, она состоит в возвращении украинских территорий к границам 1991 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о противостоянии Украины России, подтвердил причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом он сообщил в ходе своего новогоднего обращения. «Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. <…> Харьков. Николаев. Чернобаевка. Крымский мост», — отметил он. Обращение президент опубликовал в своем telegram-канале. Также Зеленский подчеркнул и другие достижения. Например, использование против РФ дальнобойных американских ракет HIMARS, подрыв Антоновского моста, оборону Киева и другие события. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Ранее Зеленский назвал главную цель Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ. По его мнению, она состоит в возвращении украинских территорий к границам 1991 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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