Зеленский впервые признался в теракте на Крымском мосту

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о противостоянии Украины России, подтвердил причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом он сообщил в ходе своего новогоднего обращения.
«Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. <…> Харьков. Николаев. Чернобаевка. Крымский мост», — отметил он. Обращение президент опубликовал в своем telegram-канале. Также Зеленский подчеркнул и другие достижения. Например, использование против РФ дальнобойных американских ракет HIMARS, подрыв Антоновского моста, оборону Киева и другие события.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Ранее Зеленский назвал главную цель Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ. По его мнению, она состоит в возвращении украинских территорий к границам 1991 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о противостоянии Украины России, подтвердил причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом он сообщил в ходе своего новогоднего обращения. «Мы выстояли на ногах, потому что было то, что нас держало. Наш дух. <…> Харьков. Николаев. Чернобаевка. Крымский мост», — отметил он. Обращение президент опубликовал в своем telegram-канале. Также Зеленский подчеркнул и другие достижения. Например, использование против РФ дальнобойных американских ракет HIMARS, подрыв Антоновского моста, оборону Киева и другие события. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в теракте виноваты украинские спецслужбы. Ранее Зеленский назвал главную цель Вооруженных сил Украины в конфликте с РФ. По его мнению, она состоит в возвращении украинских территорий к границам 1991 года.